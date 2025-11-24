El FICX se despide con las últimas proyecciones

El teatro Jovellanos acogió las últimas proyecciones del Festival de Cine de Gijón (FICX). Los espectadores (en la imagen, a la salida de una sesión) pudieron ver "Skiff", de Cecilia Verheyden, mejor largometraje de "Retueyos", y "Al Oeste, en Zapata", de David Bim, mejor película de "Albar".