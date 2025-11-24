Gijón estrena una gala de premios de servicios sociales y cooperación

La concejalía de Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo ya tiene todo listo para celebrar el próximo 10 de diciembre en el teatro Jovellanos la primera entrega de los "Premios Gijón Social y Cooperación", unos galardones con los que el Ayuntamiento reconocerá y premiará "la solidaridad de toda una ciudad a través de las entidades y personas que más tiempo, esfuerzo y compromiso dedican a cuidar de los demás y a construir una comunidad más justa". La gala dará comienzo a las 19.00 horas del 10 de diciembre. La fecha elegida para la cita, que empezó a tomar forma hace meses, coincide finalmente con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La entrada al evento será completamente libre para toda la ciudadanía hasta completar el aforo del coliseo gijonés con el objetivo de que "los premios sean un reconocimiento compartido y abierto, en el que los vecinos puedan sentirse parte de este homenaje a la solidaridad", señalan fuentes municipales. Durante la celebración de la gala se concederán cinco galardones. Dos de ellos irán enmarcados en el ámbito de los Servicios Sociales para reconocer la innovación, la intervención comunitaria y la atención directa a las personas en situación de vulnerabilidad. Otros dos están enmarcados en la Cooperación al Desarrollo, ya que irán destinados a proyectos internacionales y a iniciativas de educación para la ciudadanía global que se hayan impulsado desde Gijón.

Por último, habrá un premio especial a la trayectoria solidaria que llevará el nombre del doctor Avelino González. De esta forma, desde el gobierno local buscan llevar a cabo un homenaje al impulsor de la histórica Gota de Leche, coincidiendo con el centenario de su inauguración. Este reconocimiento distinguirá a una persona o entidad cuya trayectoria prolongada simbolice "el compromiso continuado con la ciudad de Gijón y con quienes más lo necesitan". Desde la organización del evento explican que la gala de entrega de los premios "se está diseñando como un acto cercano y participativo". Más allá de los galardones, habrá actuaciones musicales ligadas al ámbito de la solidaridad y al valor de cuidar para generar "un ambiente emotivo y de celebración compartida".

La idea de la concejalía de Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo es que estos premios nazcan con "vocación de continuidad, de convertirse en un punto de encuentro anual para todas las personas y entidades que hacen posible que, en Gijón, nadie se quede atrás". Entre esas entidades pondrán el foco en las asociaciones sociales, las organizaciones de cooperación, los profesionales, el voluntariado y las personas anónimas". "Gijón quiere así poner en valor a quienes llevan años sosteniendo la red de apoyo y cuidado de la ciudad, tanto en el ámbito local como en el internacional. Queremos mirarles de frente y decirles ‘gracias’ de forma pública y colectiva", remarcan estas mismas fuentes sobre este proyecto. Un proyecto que busca premiar a esas entidades que, a lo largo de tantos años, tanto han hecho por la ciudad y por los que más lo necesitan.