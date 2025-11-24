El musical "La Bella Durmiente", en La Laboral
Una aventura con príncipes, princesas, hechiceras, hadas, dragones y otros personajes fue lo que pudo disfrutar el público que acudió ayer a ver el musical sobre el cuento de "La Bella Durmiente" en el Teatro de La Laboral. En la imagen, un momento de la representación de ayer.
