Nueva modificación de puestos de trabajo en la Fundación de Cultura

La dirección de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular incluye en el orden del día de su próxima junta rectora como punto principal una segunda modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La propuesta supone amortizar cuatro puestos de trabajo – jefe de oficina de comunicación, auxiliar de servicios del Ateneo de La Calzada, un administrativo y un animador sociocultural –, crear tres para un técnico medio, un auxiliar de servicios y un técnico auxiliar de sonido y audiovisuales y modificar el código de un puesto de auxiliar de servicios. La RPT de la Fundación tiene 161 puestos.