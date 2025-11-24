Nuevo césped para los campos de La Braña Sur y El Tragamón
A algo más de 600.000 euros, impuestos incluidos, se eleva el contrato que pasará hoy por la junta rectora del Patronato Deportivo Municipal y que tiene que ver con los campos de fútbol 11 de La Braña Sur y fútbol 7 de El Tragamón. Se trata de un contrato mixto que supone, por una parte, el arrendamiento de césped sintético para ambas instalaciones deportivas de titularidad municipal y, por otra, la obra de preparación de la base que de soporte a esa obra. La aprobación hoy del expediente supondrá la licitación del contrato, cuya ejecución ya tendrá lugar el año que viene.
