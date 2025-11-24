¿Quieres formarte con Gijón Impulsa? Convierte tu idea en realidad empresarial

El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 14 h.

Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas hemos diseñado este itinerario formativo.

Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades del emprendimiento.

Hasta el miércoles 26 de noviembre a las 14 horas, estará abierto el plazo de inscripción para participar en esta edición.

Se celebrará del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.

Para participar solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Podéis consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario .

Para cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar con nosotros por los siguientes medios:

Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

Edificio IMPULSA.

C/ Los prados, 166 – 33203

Tfno.: 984 84 71 00

Email: emprende@gijon.es