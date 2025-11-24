Reajuste de los pagos de la obra de la escuelina de El Llano

La Junta de Gobierno , integrada por ediles de Foro y PP, procederá en su sesión de mañana a aprobar el reajuste de las anualidades de gasto de la obra de la escuela infantil de El Llano, tras el modificado que se tuvo que hacer al proyecto y que supuso un incremento de más de 300.000 euros elevando el coste final de la obra por encima de los 4,3 millones. El paso que se da ahora es modificar el contrato firmado en octubre de 2024 con Ferrovial para reajustar el reparto del gasto que será, con los impuestos, de casi 2,9 millones este año y algo más de 1,4 millones el año que viene.