Taller emprendedores y feria Asturfranquicia 2025

Consigue un impulso para tu negocio, ven a la XIV Edición de la Feria de la Franquicia de Asturias que se celebrará el día 25 de noviembre de 2025 en el “Edificio Cristasa” (Avda. Argentina, 132) de Gijón Impulsa.

ASTURFRANQUICIA es la Feria referente en el Norte de España del sector de la Franquicia, un escaparate generador de negocio para las empresas participantes, plataforma de creación de autoempleo/empleo para emprendedores y motor de crecimiento e impulso para los pequeños empresarios y autónomos.

Es un punto de encuentro en Asturias que permite a los visitantes al evento conocer a las cadenas franquiciadoras e informarse directamente de los nuevos modelos de negocio, y tomar el pulso a las actuales tendencias del mercado empresarial en el sistema comercial de la franquicia.

El martes 25 de noviembre de 2025 a las 10:30h y en el marco de celebración de AsturFranquicia, Feria de la Franquicia en Asturias, tendrá lugar la XIII Edición del Taller para Emprendedores. La organización de este Taller correrá a cargo de la Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias–AFyEPA.

Este Taller para Emprendedores se desarrollará en el Edificio Cristasa, Centro Municipal de Empresas de Gijón y se enmarca dentro de la programación de actividades de AsturFranquicia 2025.

El Taller para Emprendedores se desarrollará en horario de 10.30h a 14.30h y de 17.00h a 19.00h, contará con la participación de profesionales expertos en el sistema comercial de franquicia y entidades que desarrollan su actividad en el campo del emprendimiento. La finalidad de este Taller es informar a los emprendedores participantes de las ventajas que aporta el entrar a formar parte de este sistema comercial.

Entre los temas a desarrollar se hablará de:

“ Qué debo saber antes de emprender en franquicia ”, por la Consultora T4 Franquicias .

”, por la . “Avales para la financiación de franquicias” , por Asturgar SGR .

, por . “El emprendedor y la administración”, por Llana Consultores .

por . “Marco jurídico y aspectos legales del negocio de franquicia ”, por Prieto Telenti Abogados .

”, por . “Emprende minimizando los riesgos (en la compra de vehículos)” , por The Personal Car Shopper .

, por . “ Conoce Alsea, grupo de restauración líder multimarca comprometido con la calidad y franquicia (Ginos, Foster Hollywood,Vips y Domino’s Pizza) , por Alsea Grupo de Restauración .

, por . “Un negocio único e innovador que despierta el interés de los inversores” , por La Tortilla Maravilla .

, por . “El león que protege”, por Perito Urgente Abogados.

La XIV Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias –AsturFranquicia – cuenta en su programación de actividades con este Taller para Emprendedores con la finalidad de contribuir al desarrollo y fomento de la cultura emprendedora a través del sistema comercial de la Franquicia.

Hasta el próximo día 21 de noviembre 2025 estará abierto el plazo de inscripción para todos aquellos interesados en participar en el Taller para Emprendedores.

La inscripción en el Taller es gratuita, con aforo limitado.

Programa Taller para Emprendedores

Imprescindible inscripciones al email: feria@asturfranquicia.com

Para más información: feria@asturfranquicia.com

Todas las franquicias que podrás conocer en www.asturfranquicia.com