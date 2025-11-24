Vega se rinde a "Viri", una de sus vecinas más queridas
La asociación "San Emiliano" de Vega rindió tributo a una de sus vecinas más ilustres, Elvira Amelia Peón, conocida popularmente como "Viri" en la parroquia. Se dedicó a la hostelería durante un tiempo hasta que abrió una mercería y es colaboradora habitual de numerosas actividades. También se unió en su momento a las movilizaciones de la zona rural denominadas "Marchas Verdes" y en 2006 recibió en Vega el reconocimiento como "Vecina del año". "Este homenaje es una manera de darte las gracias por tu vida de entrega y bondad hacia los demás", destacaron desde la entidad. En la imagen, foto de familia de "Viri", en el centro, con sus allegados.
