Ángela Pumariega, con la Asociación de Renovables
La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del gobierno local, la popular Ángela Pumariega, intervino en la tarde de ayer en el Edificio Impulsa del Parque Tecnológico en el acto de presentación de la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética de Asturias (AREPA). Por la mañana Pumariega había estado presente en el acto de bienvenida institucional a los miembros de la Asociación Site Spain & Portugal, reunidos en Gijón.
