CajaGijón presenta la campaña de recogida de juguetes a favor de Cruz Roja para que ningún menor se quede sin regalo en Reyes

La oficina de CajaGijón acogió esta mañana la presentación oficial de la campaña de recogida de juguetes a favor de Cruz Roja, una iniciativa solidaria que busca garantizar que ningún niño o adolescente atendido por la organización se quede sin regalo el Día de Reyes. En el acto participaron Luis Rodríguez, director general de CajaGijón, y José Ramón Fiaño, presidente de la entidad, junto al presidente de Cruz Roja en Gijón, José Ramón González, y voluntarios de Cruz Roja Juventud, Sandra Artime, Irene Hidalgo y David de la Mata.

Artime explicó que el objetivo de la campaña es cubrir las necesidades de los menores con los que la organización trabaja durante el año. "Cada año desde Cruz Roja Juventud intentamos cubrir con juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, a menores de 0 a 17 años con los que trabajamos durante el año en Cruz Roja, de distintos proyectos", señaló.

Apadrinamiento de regalos a través de WhatsApp

La voluntaria destacó el sistema implantado el año pasado para hacer la campaña más personalizada. "Desde el año pasado estamos haciendo que cada menor nos diga qué juguete quiere, para poder hacer una lista con las peticiones y que la gente que quiera apadrinar algún juguete escriba un mensaje al móvil de Juventud, el 667 665 019, diciendo cuánto dinero quieren gastarse", explicó Artime, quien añadió que se encarga de asignar "el juguete o juguetes por ese importe".

Respecto a los puntos de recogida, Artime señaló que "por ahora está la Asamblea". Aun así, aseguró que Caja Rural será el punto de referencia y añadió: "si fuese imposible hago yo un recorrido a por otras peticiones que haya".

CajaGijón, colaborador un año más

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Gijón, José Ramón González, subrayó la importancia de la colaboración de la entidad financiera. "Un año más, participa CajaGijón en la campaña, ayudándonos a que estos niños puedan tener un juguete nuevo el Día de Reyes", afirmó durante su intervención.

Desde CajaGijón, tanto el director general, Luis Rodríguez, como el presidente de la entidad, José Ramón Fiaño, mostraron su apoyo a la iniciativa y su compromiso con las acciones sociales de Cruz Roja, sirviendo la oficina de la calle Infancia como punto de referencia para la campaña.