Cogersa pide a Gijón 48.000 euros por la finca para el albergue de Serín

Aunque desde el Ayuntamiento se barajaba la idea de una cesión gratuita, Cogersa ha fijado en unos 50.000 euros –en concreto en 48, 626,15 – el precio de venta de la parcela de su propiedad sobre la que había mostrado su interés la concejalía de Medio Ambiente de cara a ejecutar en ella los planes de ampliación del Centro de Protección Animal de Serín.

La propuesta de enajenación directa de la parcela al Ayuntamiento de Gijón estaba en el orden del día del consejo de administración de Cogersa de ayer de cara a avanzar en su tramitación. A partir de un informe técnico que avala la posibilidad de esa enajenación directa, Cogersa da por buena la operación. Otra cosa es que la asuma el Ayuntamiento en esas condiciones económicas; así que la negociación sigue abierta.

Se trata de una parcela de 15.900 metros cuadrados que estaba dentro una casería que el consorcio compró en 2020 y que no es necesaria para la actividad de Cogersa. Aunque sí queda claro en el informe que el camino que la separa del espacio donde está el albergue de animales es una vía de acceso necesaria para Cogersa. Por eso, y además del pago de esos 48.000 euros fijados en la tasación realizada por la empresa Serpa, se le recuerda al Ayuntamiento que si quiere unir las dos fincas para optimizar el aprovechamiento de la superficie tendrá que asumir el coste de desviar el actual camino y que la eventual pérdida de superficie correría a cargo, exclusivamente, del comprador. Igual que los gastos de notaría y registro y los impuestos.