Feria de la Franquicia en Cristasa y tres nuevo premiados

La nueva Feria de la Franquicia en Asturias (AsturFranquicia) celebra hoy en Cristasa su gran día. El evento, que se desarrollará entre las 10.00 y las 19.00 horas y con el patrocinio de Gijón Impulsa, presenta este año 33 modelos de negocio en franquicia de distintos sectores de actividad. Anuncian los organizadores que, como en otras ediciones, la cita incluirá también una entrega de premios, esta vez con tres galardonados. Son Alsea, "por sus más de cincuenta años de historia y experiencia" como "referente multimarca del sector hostelero"; The Personal Car Shopper, premiado por "crear una franquicia tecnológica e innovadora basada en el asesoramiento personalizado y la gestión integral en la compra de un vehículo"; y La Tortilla Maravilla, galardonada por "transformar lo cotidiano en algo excepcional y convertir la tradición en un modelo de negocio triunfante". Habrá también un taller para emprendedores.