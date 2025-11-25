Gijón sale a la calle para condenar la violencia contra las mujeres: "Su erradicación es responsabilidad de toda la sociedad"

Un sentido acto, reivindicativo y emotivo a partes iguales, acogió este martes la plaza Mayor de Gijón en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "La violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo es un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y diferentes realidades", aseguró la periodista Paloma Llanos, encargada de leer la declaración institucional elaborada por la dirección de Políticas de Igualdad y el Consejo de Asociaciones de Mujeres, que puso el foco en que las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas "no son un número que pasa a formar parte de las estadísticas".

"La erradicación de la violencia contra las mujeres es una responsabilidad que interpela a la sociedad en su conjunto y requiere de un esfuerzo colectivo por transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad", prosiguió Paloma Llanos en su discurso, seguido por numerosas personas en el ágora. Al acto acudió una nutrida representación política, institucional, asociativa y social. "Por mí, por ti, por todas", rezaba una pancarta de las Vocalías de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) en una manifestación en la que la música corrió a cargo de Andrea García y Laura Faya, que interpretaron al violín y al violonchelo canciones como "The Rains of Castamere" o "La Sarabande".

El discurso dejó un mensaje diáfano. "Nos corresponde a todas y a todos condenar firmemente la violencia machista en todas sus formas y trabajar colectivamente para construir un futuro en el que ninguna mujer tenga que vivir con miedo", recalcaron sus autoras. Llanos indicó que desde 2003, en España, "más de 1.333 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas" y que, en este 2025, ya ha habido 38 mujeres y tres menores que han sido víctimas mortales de esta lacra.

Por otro lado, la periodista sostuvo que, en lo que va de año, el Centro Asesor de la Mujer de Gijón ha prestado atención a 820 mujeres víctimas de violencia de género. "A esta tragedia se suman las innumerables violencias cotidianas que muchas veces permanecen invisibles y silenciadas", agregó Llanos, que mencionó violencias como la económica, la vicaria, la digital o la "específica que sufren las mujeres con discapacidad".

"Ni el silencio ni la complicidad tienen cabida"

"Instamos a las administraciones competentes a redoblar esfuerzos en la formación continua de quienes intervienen en la atención a las víctimas con el fin de garantizar una respuesta especializada y de calidad que cubra sus necesidades desde un enfoque integral y multidisciplinar", resaltó Paloma Llanos, que proclamó que "ni el silencio ni la complicidad tienen cabida en nuestra sociedad". Al discurso le siguió la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas en España desde noviembre de 2024. La arrancó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, seguida por la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega. Tras ella pasaron por el micrófono distintos representantes políticos e institucionales.

"Deseamos que un día no tengamos que concentrarnos aquí pero la realidad nos obliga; mientras haya una sola mujer asesinada, mientras esto siga ocurriendo, nos veremos en las calles", sentenció Paloma Llanos antes de dar paso a un solemne minuto de silencio, que precedió a los aplausos con los que concluyó un acto en el que Gijón alzó la voz contra la violencia machista.