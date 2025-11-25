Impulso a la sede del Patronato y a obras en dos campos de fútbol

"El deporte gijonés estuvo abandonado mucho tiempo. Nosotros estamos cumpliendo y avanzando". Esa fue la reflexión del concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, tras la reunión de la junta rectora del Patronato Deportivo donde, entre otros asuntos, se aprobaron la actualización de costes de la obra de mejora de la tribuna oeste de Las Mestas, la renovación del césped de los campos de fútbol de La Braña Sur y El Tragamón y la contratación del proyecto para diseñar la nueva sede del Patronato en Las Mestas, con un coste máximo de 4,5 millones. Esta última iniciativa contó con el voto en contra de Vox, IU y Podemos. También se dio luz verde a las ayudas a los clubes gijoneses que participan en fases de sector y finales de campeonatos de España y a programas de promoción de deporte inclusivo.