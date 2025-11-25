Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La industria asturiana explora cómo optimizar el uso del agua con Aquasmart transfer

FADE y Gijón Impulsa celebran este jueves, 27 de noviembre, una jornada centrada en la digitalización y la analítica de datos aplicada a la gestión del agua en la industria

Exterior del edificio Asturias, en el PCTG

L. L.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y Gijón Impulsa celebran este jueves, 27 de noviembre, una jornada centrada en la digitalización y la analítica de datos aplicada a la gestión del agua en la industria. Este encuentro se desarrollará de 09:00 a 11:00 h, en la sala de audiovisuales del Edificio Asturias del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

El objetivo de esta sesión es mostrar cómo las nuevas herramientas digitales permiten optimizar el uso del agua en los procesos industriales, reduciendo consumos, anticipando problemas y mejorando la eficiencia operativa. Se trata del primer taller de un nuevo ciclo enmarcado en el proyecto AquaSmart Transfer, que celebra su segunda edición y, en esta ocasión, estará dirigido a empresas industriales. Este proyecto cuenta con la financiación de Gijón Impulsa, a través de la convocatoria de incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial 2025.

En el encuentro participarán representantes de la Administración y de empresas referentes en innovación hídrica, que compartirán experiencias prácticas y casos de uso reales. Abrirán el acto Leticia Bilbao, directora del Área de Desarrollo Empresarial de FADE, y Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

A continuación, una mesa de debate reunirá a Vanesa Mateo (Dirección General del Agua del Principado), Antonio Ferreirós (Sea Eight) y Juan Freyre de Andrade (ENCE). La sesión estará moderada por Santiago Lanza, CEO de Origen Solutions, quien también conducirá el cierre junto a FADE.

Además de las ponencias, habrá un espacio de intercambio entre empresas, centros tecnológicos y entidades vinculadas al ciclo del agua.

Más información

Día y hora: Jueves, 27 de noviembre | 09:00–11:00 h

Lugar: Sala de Audiovisuales. Edificio Asturias

C/Jimena Fdez. de la Vega, 140

Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón

