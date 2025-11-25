Jornada sobre mujer y liderazgo con FEDA en LABoral Centro de Arte
La Federación de Empresarias y Directivas (FEDA) organiza hoy en LABoral Centro de Arte la jornada "Mujer y Liderazgo, inspirando el mañana", a partir de las 10.00 horas. La apertura institucional correrá a cargo de Begoña Fernández-Costales, presidenta de FEDA, quien "subrayará el papel esencial de las empresarias y directivas en la transformación del Principado". Tras ella intervendrá Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte, "que destacará la importancia de la cultura como motor para imaginar y construir nuevos modelos de liderazgo". La conferencia del encuentro será a cargo de María Cruz Rubio García, responsable de Recursos Humanos del Centro Logístico de Amazon en Asturias. Llevará como título "Mujer y liderazgo en la era del cambio". Tras la charla, habrá un diálogo abierto con las asistentes.
