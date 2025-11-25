Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios kilómetros de retenciones en la "Y" a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo

M. I.

Un accidente ocurrido esta tarde en el viaducto de Somonte, en la A-8 (también conocida como "Y") está provocando a estas horas varios kilómetros de retenciones.

El suceso se ha producido en sentido a Oviedo y el tráfico en la zona es lento. Hasta el lugar del accidente se ha trasladado una grúa para retirar el vehículo afectado.

