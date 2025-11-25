LABoral Centro de Arte acoge la jornada “Mujer y Liderazgo” impulsada por FEDA: “El liderazgo inclusivo no es equidad, es impacto estratégico”

LABoral Centro de Arte acogió esta mañana la jornada “Mujer y Liderazgo, inspirando el mañana", organizada por la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) y subvencionada por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. El encuentro se celebró con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada en la que las asistentes guardaron un minuto de silencio antes del inicio del programa.

Begoña Fernández-Costales, presidenta de FEDA, abrió el acto destacando el simbolismo de la fecha y el apoyo municipal. “Para nosotras es un día clave y es un orgullo poder contar siempre con el apoyo de Igualdad de Gijón”, afirmó. La presidenta dio también la bienvenida oficial a Semíramis González, nueva directora de LABoral Centro de Arte, “a quien quiero darle la enhorabuena por este nuevo cargo”.

Liderazgo femenino y futuro

La ponente invitada fue María Cruz Rubio, responsable de Recursos Humanos del Centro Logístico de Amazon en Asturias, quien centró su intervención en los retos que plantea la tecnología en la gestión de personas. “Es importante explicar cómo estamos afrontando los retos que nos incorpora la tecnología y qué valores añadidos podemos aportar las mujeres”, comentó antes de su conferencia.

Rubio insistió en que la diversidad no es solo una cuestión de igualdad, sino de eficacia: “El liderazgo tecnológico es muy importante que sea inclusivo y no es una cuestión de equidad, es una cuestión de impacto estratégico”.

La visión de la directora de Laboral

La nueva directora del centro, Semíramis González, destacó el sentido de acoger esta jornada en un espacio ligado a la innovación. “LABoral Centro de Arte es, desde su origen, un espacio concebido para el futuro… y por eso tiene tanto sentido acoger esta jornada hoy aquí”.

González subrayó la necesidad de reflexionar sobre quién diseña el mañana. “¿Quién y qué voces están liderando la conversación sobre el mañana? La realidad es que las mujeres seguimos enfrentándonos a una brecha en la representación”. Recordó que en Europa solo el 22% de los profesionales tecnológicos son mujeres, y que “menos del 30% de las exposiciones individuales en grandes instituciones en España corresponden a mujeres”.

Para González, el liderazgo femenino supone una manera distinta de gestionar: “Es importante reivindicar un modo de liderazgo que muchas mujeres han impulsado: la colaboración frente a la competición, la escucha frente a la imposición”. Y concluyó con un mensaje de comunidad: “Creo que las mujeres, cuando nos unimos, generamos algo poderoso… compartimos estrategias, abrimos puertas y multiplicamos posibilidades”.

“Todas son referentes en Asturias”

La vicepresidenta de FEDA, Diana Llamazares, puso en valor el peso de las participantes: “Tenemos mujeres referentes como María Cruz y, hoy, como tú, Semíramis… que vuelvas a estar en Asturias y seas una mujer que ha hecho tanto por la cultura”.

Tras las intervenciones, las asistentes participaron en un desayuno de networking antes de la ponencia principal y, finalmente, realizaron una visita guiada por las instalaciones de LABoral Centro de Arte. “Poder hacerlo de la mano de la directora es un lujo”, destacó Llamazares.