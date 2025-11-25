La magia tomará protagonismo en Gijón esta Navidad: estas son las claves de la gala internacional y el resto de espectáculos
Las entradas para la Semana Mágica, a la venta desde este miércoles
Gijón disfrutará un año más de la Semana Mágica. El certamen, que alcanza su undécima edición, irá del 20 de diciembre al 4 de enero, con numerosos espectáculos en plazas y parques de la ciudad. La cita tendrá como acto central la Gran Gala Internacional, que se llevará a cabo en cinco funciones que tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de diciembre en el teatro Jovellanos.
Una selección de los mejores magos del mundo estarán en el Jovellanos el 26 de diciembre a las 21.00 horas, el sábado 27 a las 17.00 y 20.30 horas y el domingo 28 a las 12.00 y 17.30 horas. Bajo la dirección artística de José Armas "El Ilusionista", en la gala estarán cinco magos, entre ellos tres campeones del mundo. Los cinco protagonistas serán Léa Kyle, Mag Edgard, Gérald Le Guilloux, Florian Sainvet y Daniel K.
Por otro lado, el broche de oro al certamen lo pondrá el hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, quien llevará su espectáculo al Jovellanos el 4 de enero a las 19.00 horas.
Las entradas para la gala internacional y el espectáculo de Aryel Altamar estarán disponibles desde los 14 euros a partir de este miércoles a las 12.00 horas en las taquillas del teatro Jovellanos y en la web del festival.
Suscríbete para seguir leyendo
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve