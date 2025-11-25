Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La magia tomará protagonismo en Gijón esta Navidad: estas son las claves de la gala internacional y el resto de espectáculos

Las entradas para la Semana Mágica, a la venta desde este miércoles

El espectáculo de Raúl Camagüey, uno de los participantes en la pasada edición de la Semana Mágica.

El espectáculo de Raúl Camagüey, uno de los participantes en la pasada edición de la Semana Mágica. / Ángel González

Nico Martínez

Gijón disfrutará un año más de la Semana Mágica. El certamen, que alcanza su undécima edición, irá del 20 de diciembre al 4 de enero, con numerosos espectáculos en plazas y parques de la ciudad. La cita tendrá como acto central la Gran Gala Internacional, que se llevará a cabo en cinco funciones que tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de diciembre en el teatro Jovellanos.

Una selección de los mejores magos del mundo estarán en el Jovellanos el 26 de diciembre a las 21.00 horas, el sábado 27 a las 17.00 y 20.30 horas y el domingo 28 a las 12.00 y 17.30 horas. Bajo la dirección artística de José Armas "El Ilusionista", en la gala estarán cinco magos, entre ellos tres campeones del mundo. Los cinco protagonistas serán Léa Kyle, Mag Edgard, Gérald Le Guilloux, Florian Sainvet y Daniel K.

Por otro lado, el broche de oro al certamen lo pondrá el hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, quien llevará su espectáculo al Jovellanos el 4 de enero a las 19.00 horas.

Las entradas para la gala internacional y el espectáculo de Aryel Altamar estarán disponibles desde los 14 euros a partir de este miércoles a las 12.00 horas en las taquillas del teatro Jovellanos y en la web del festival.

