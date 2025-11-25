Nace un nuevo festival de música en Gijón: "Hombres G" cabeza de cartel, precio y entradas

Nuevo festival a la vista en Gijón. El verano sumará una fecha más. La cita acaba de presentarse hoy y ya se conocen los primeros datos. El Parque Hermanos Castro será el escenario del nacimiento "We Are Young", que celebrará su primera edición el 11 de julio y que contará con Hombres G como su primer grancabeza de cartel.

La participación "Hombres G" en "We Are Young" llega en un momento especialmente relevante para la banda, explican desde la organización del evento, ya que la banda acaba de presentar su gran gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026". "Se trata de un tour que recorrerá las principales ciudades y festivales del país acompañando al próximo estreno en cines del documental homónimo. Un viaje emocional y musical que repasa la trayectona y la plena vigencia del grupo", apunta. "Reafirma lo que ellos mismos proclaman: "Estamos viviendo los mejores años de nuestra vida"", añaden desde el certamen.

El festival We Are Young nace "con el objetivo de convertirse en una cita imprescindible del verano gijonés, una jornada para disfrutar de la música en directo en un entorno privilegiado y con el sello de calidad que aporta la presencia de una de las bandas más queridas del país", expresan desde el certamen. Las entradas salen a la venta en dos días, el 27 de noviembre, a las 12.00 horas en la web del evento: www.waygijon.com