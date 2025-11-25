El nuevo plan de Cabueñes, con cuatro subcontratas

La mesa de contratación responsable de la licitación para redactar el nuevo proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes publicó ayer un requerimiento a la unión temporal de empresas (UTE) cuya oferta ha sido elegida como la mejor valorada para hacerse con el encargo. En esa publicación, se le requería nueva documentación para poder formalizar el contrato y a raíz de que la propia UTE manifestase su intención de recurrir a cuatro subcontrataciones para llevar a cabo los trabajos.

Según se recoge en el requerimiento publicado ayer, las cuatro subcontratas que se podrían sumar a esta redacción de proyecto son Atoms, Enne Gestión Activa de Proyectos, CGM Telecomunicaciones y QubeDiseño Estructural. La UTE debe acreditar ahora que todas ellas están libres de deudas y en condiciones de llevar a cabo las tareas que se les encargue. Se espera que este sea, ya por fin, el último paso para formalizar el contrato e iniciar la redacción del proyecto, que contará con ocho meses de plazo.