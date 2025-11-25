La pista de hielo del Solarón, en Gijón, ya tiene fecha de apertura: estas son todas las claves

Uno de los principales atractivos de la Navidad gijonesa, al caer. La pista de hielo ubicada en el Solarón, recinto con capacidad para 150 personas y con más de 650 metros cuadrados para demostrar habilidad sobre los patines, abrirá sus puertas este 28 de noviembre, misma fecha en la que tendrá lugar el encendido de la decoración festiva. La pista, que estará activa hasta el 7 de enero, simula un lago nevado de los Picos de Europa. Los horarios de la instalación serán de 10.00 a 22.00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero serán de 10.00 a 0.00 horas.

Unas Navidades más, el Solarón volverá a ser uno de los epicentros de las actividades. Además de la pista de hielo, estará "Inverland", con tiovivo, tobogán... La propia pista tendrá distintas tarifas: ocho euros por hora (incluye el alquiler de los patines) y cinco euros por hora y tres euros por 30 minutos para los grupos escolares y colectivos previa reserva. Asimismo, el uso de guantes es obligatorio. Si no se llevan desde casa, podrán adquirirse por dos euros.

El montaje de las carpas, las zonas de juegos y la pista arrancaron hace ya bastantes días en el Solarón. También están en marcha los últimos preparativos de los diferentes adornos que engalanarán las calles este año, como en la plaza Mayor, escenario en el que el gran "arbolón" presidirá el ágora.