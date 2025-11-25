Un presupuesto de Gijón en tres claves: inversor, social y que afianza servicios públicos

A menos de 48 horas del inicio del Pleno donde, salvo gran sorpresa, será aprobado, los concejales de Hacienda e Infraestructuras, los foristas María Mitre y Gilberto Villoria, presentaban a la sociedad civil gijonesa el proyecto de presupuestos municipales para 2026 en una sesión extraordinaria del Consejo Social presidida por la Alcaldesa, Carmen Moriyón. Un presupuesto con cifras récord –309,9 millones el del Ayuntamiento y 430,9 el consolidado del Grupo Ayuntamiento–del que el gobierno local puso en valor su capacidad inversora, su apuesta por la política social y su compromiso con las empresas municipales y los servicios público que desde ellas se oferta a la ciudadanía.

Mitre ejemplificó esa apuesta por la política social con los incrementos del 7,6 y 9,1% en los presupuestos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Empresa Municipal de la Vivienda que en 2026 manejarán, respectivamente, 31,5 y 7,6 millones. Aunque el mayor incremento, en porcentaje y en millones, es el de la Empresa Municipal de Aguas que pasa de 37 a 42 millones. Más allá del presupuesto del Ayuntamiento, la cuenta más alta es la de Emulsa con 57,1 millones. Mitre recordó que, en total, las empresas municipales crecen en unos 10,7 millones respecto a este ejercicio en base a un incremento de más de tres millones en las aportaciones que van a recibir del Ayuntamiento de Gijón como socio único.

Sin descuidar el día a día

Pero no todo fueron números y más números. La edil de Hacienda desgranó también las seis líneas de acción estratégica que han marcado la elaboración del presupuesto. La protección de las empresa públicas y la atracción de inversión para poder generar unos ingresos externos que permitan el crecimiento de las cuantías sin subir los impuestos estaban entre ellas. Las otras cuatro se concretan en el acercamiento de la administración a la ciudadanía, la mejora de la zona rural dando mayor protagonismo a ese territorio, la búsqueda de un equilibrio presupuestario entre "la inversión en grandes proyectos de ciudad sin descuidar los aspectos del día a día" y la gestión del personal, que cuesta 77 millones a las arcas del Ayuntamiento.

Mitre compartió con su compañero Villoria la descripción de las inversiones. Solo las presupuestadas en el Ayuntamiento suman 34,5 millones y esa cifra se eleva por encima de los 62 millones si se tienen en cuenta las que ejecutan las empresas municipales. Solo la Empresa Municipal de Aguas ha presupuesto más de 15 millones en inversiones. Un tercio de ese dinero va a la obra de la avenida de la Pecuaria. Y en Emtusa la compra de autobuses se lleva casi 6 millones.

Este 2025, recordó Mitre, las inversiones reales del Ayuntamiento aprobadas inicialmente sumaban 32 millones. Tras la incorporación de remanentes y nuevas modificaciones presupuestarias pasaron a 62 millones. "Ahora mismo solo nos quedan 13 millones de ese dinero sin gastar", concretó la concejala.

La mayor parte de las inversiones municipales se gestionarán desde la concejalía de Infraestructuras. Unos 25,8 millones cuya distribución por distritos fue enumerando Gilberto Villoria para mostrar que se ha intentado hacer un reparto equitativo de los recursos. Las partidas de más envergadura se las llevan las obras de colegio Los Campos (3,5 millones), Tabacalera (2,5), el colegio de Castiello (2,1), la escuela infantil del Llano (1,8), el complejo deportivo de La Calzada (1,4), la aportación municipal al derribo de Carlos Marx y las primeras actuaciones vinculadas a la estación intermodal (1,4), el Hogar de Ceares (1,2), la reforma del Albergue Covadonga (1,2), La Escuelona (1) y el colegio Rey Pelayo (1). Villoria también dio cuenta del estado de obras comprometidas en los presupuestos de distritos de 2024 y 2025.

"Esto no es participación"

Finiquitada la presentación tocó la ronda de intervenciones. No hubo muchas. Entre otras cosas porque los partidos políticos evitaron adelantar la réplica que le darán al gobierno en el Pleno del miércoles. Eso sí, los portavoces de PSOE, IU y Podemos –Carmen Eva Pérez, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez– criticaron que el presupuesto llegue al Consejo Social cuando ya no hay forma de cambiar el destino de un solo euro. "Esto no es participación, esto es solo información", indicaron.

La voz que se oyó más alta fue la de Sara Menéndez. La presidenta de la Unión de Comerciantes expresó más que dudas sobre la anunciada partida de 200.000 euros que se incluye en el presupuesto del Ayuntamiento para desarrollar el año que viene un mercado de Navidad. La líder de la patronal del pequeño comercio rechazó ese nuevo gasto frente al actual mercadillo, el Menax del paseo de Begoña, "que con mayor o menor éxito cuesta cero euros a las arcas municipales" y, ante la falta de datos sobre cómo será el evento, mostró el temor a que se convierta en "una competencia adicional para los comercios que trabajan todo el año. El comercio de Gijón ni necesita ni puede participar en ese mercado".

Menéndez comparó los 500.000 euros que le cuesta al Ayuntamiento financiar el proyecto "Gijón, compra y vuelve" para todo un año con los 200.000 que se llevará el mercadillo "para 20 días y no sabemos muy bien para qué". Fue la Alcaldesa quien le contestó asegurando que esas apreciaciones serán tenidas en cuenta. El proyecto se lidera desde el área de mercados de la concejalía del popular Abel Junquera.

Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá, puso sobre la mesa la preocupación por la política de vivienda y pidió mejoras para el servicio de Gijón Bici y Jorge Espina, líder de CCOO , lo hizo para el 11x12. Sindicatos y Fade, por su parte, festejaron que estén reflejados los euros comprometidos en el pacto de concertación "Gijón Futuro". Aunque la petición al gobiero más compartida por quienes tomaron la palabra fue exigir que esos números se ejecuten y no se queden solo en el papel.