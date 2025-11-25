El segundo acusado por el crimen de Fomento pide su libre absolución

Novedades en el crimen de Fomento. A. G. G., el segundo acusado de la paliza que segó la vida de José Antonio Justel Alonso a las puertas de un pub de Fomento en noviembre de 2023, ha pedido su libre absolución. El implicado, para el que la Fiscalía pide por un posible delito de homicidio 15 años de cárcel, los mismos que para B. H. M –el otro procesado–, sostiene en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que él no solo no participó en ningún momento en la agresión, sino que trató de tranquilizar a B. H. M. antes del brutal ataque. Aporta como principal prueba la grabación de las cámaras de seguridad del pub. En esas imágenes, mantiene, se observa su "su inequívoca nula voluntad" de sumarse a la agresión la cual vio a "una relativa distancia" y en "actitud pasiva".

Con el escrito de defensa de A. G. G. se despeja el camino para que este asunto, uno de los sucesos más dramáticos de Gijón de los últimos años, se juzgue en la Audiencia Provincial. Este segundo implicado viene a decir lo que lleva afirmando durante todo el proceso. Es decir, que él no fue el responsable de los golpes que mataron a Justel, quien tenía 44 años y un hijo, sino que simplemente estaba allí cuando pasó todo. Es algo que también, en parte, ya ha reconocido el otro procesado, B. H. M. Este, en su escrito de defensa, como desveló este periódico, pedía ser condenado a tres años y seis meses de cárcel porque, aunque reconociendo la agresión, mantiene que nunca quiso matar a Justel. Este B. H. M. está en prisión provisional mientras que A. G. G. obtuvo hace meses la libertad provisional. Los dos estuvieron fugados varios días de la Policía.

El relato de los hechos de la defensa de este segundo implicado es coincidente con el resto de las partes, al menos en lo que pasó al principio de esa noche. Cuenta que la madrugada del 11 de noviembre, sobre las tres de la mañana, los dos acusados se encontraban en el citado pub de Fomento. Venían de un día de fiesta para celebrar la paternidad del implicado que aún sigue en la cárcel. Los dos habían bebido y, además, B. H. M. había consumido cocaína.

Fue en ese punto cuando, dentro del local, se cruzaron con Justel. Dado el estado de ebriedad, tuvieron con él "una discusión sin importancia" que fue mayores. A. G. G. reconoce que llegó a golpear dentro del local a la víctima, la cual, explica, también "había bebido". Fruto de ello, los responsables de seguridad del local los echaron a los tres a la calle. Y es aquí donde el relato de los hechos cambia sustancialmente con lo que dice la Fiscalía. En el escrito de defensa, se hace un análisis pormenorizado de las cámaras y del minutaje de las mismas.

La defensa explica que el primero en salir es A. G. G. "sin necesidad de ser expulsado" y apremiando a su amigo para que deje de discutir. Y que 16 segundos después lo hace B. H. M. Afectado por el alcohol y sabiendo "lo agresivo" que estaba su compañero, este A. G. G. explica que trató de tranquilizarle. Fue ocho segundos después de salir B. H. M. cuando aparece Justel en las imágenes y es agredido. Aquí explica la defensa que A. G. G. "se gira y retrocede" y que se "desentiende" de la agresión. "Permanece en actitud pasiva y nunca estuvo a una distancia adecuada para golpear a la víctima ni hizo ademán siquiera de participar". Tras esto, explica, se va del lugar "superado por las circunstancias" ante el temor de que llegue la Policía.