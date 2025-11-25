Estas son las medidas especiales de seguridad que ha tomado el Principado en el parque Isabel la Católica de Gijón al detectarse un foco de gripe aviar: afectan tanto a trabajadores como a visitantes

"Tras la visita al parque, realice un lavado higiénico de manos con agua y jabón durante 60 segundos o con gel hidroalcohólico durante 20 segundos". Esta es una de las recomendaciones emitidas ayer por el Principado para los visitantes al parque de Isabel la Católica, que extrema las precauciones tras detectarse un foco de gripe aviar, el segundo que salta en Asturias, y que por ahora se limita al caso confirmado de una oca fallecida, si bien están pendientes los resultados de los análisis de otras tres aves halladas también muertas en el recinto: otras dos ocas y un cisne. El protocolo se ya da por activado, con medidas extra de seguridad en el entorno de la pajarera y un plan de "vigilancia sanitaria" a personas que hayan estado "potencialmente expuestas". Ayer, sin embargo, los paseantes del parque aseguraban estar "tranquilos".

El positivo fue notificado por la consejería de Medio Rural y Política Agraria, que ha comunicado el foco al Registro de Animales Sospechosos y Enfermos (RASVE). "La enfermedad detectada en una oca muerta supone el segundo caso en Asturias tras el hallazgo en agosto de otro ave afectado en el municipio de Ribadesella. El Principado recomienda a la ciudadanía evitar el contacto con las aves muertas o enfermas y con sus excrementos", señaló ayer la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, que aseguró que "desde el primer momento en el que se tuvieron sospechas" se trabajó "de forma conjunta y coordinada" con el Ayuntamiento, con quien se está "en contacto permanente".

El foco se vigila por ahora con, principalmente, dos medidas. Por un lado, se han extremado la "bioseguridad" del recinto, para tratar de "reducir al máximo el contacto directo de las aves con otras especies silvestres y con población general", algo que es más factible de llevar a cabo en el recinto cerrado de la pajarera pero más complicado de garantizar en los dos estanques, donde la posible visita esporádica de aves silvestres no es algo que pueda controlarse al cien por cien. Se han establecido, en cualquier caso, "controles específicos" para poder detectar cuanto antes la posible presencia de animales enfermos y, especialmente, fallecidos.

Cecilia Kabels y Karl Hansen, ante una jaula con loros del parque. / MARCOS LEÓN

La otra medida tiene que ver con los trabajadores que hayan estado en los últimos días en contacto con aves del recinto, a quienes ya se les han aplicado "medidas de prevención". Cabe recordar no obstante que el contagio a humanos es por ahora extremadamente raro. Este mes se detectó el primer contagio humano de esta variante, un hombre de Estados Unidos que tenía aves domésticas. Acabó falleciendo, pero padecía otras patologías de base.

Los pocos paseantes que deambulaban en la tarde de ayer por el parque, por lo demás, se mostraban tranquilos. María Ortega y León Gil, vecinos de Barcelona pero con segunda residencia en Asturias, miraban sin prisa a los emús y los loros: "Este parque nos encanta y venimos siempre que podemos. Por ahora no nos preocupa". A pocos metros estaban Cecilia Kabels y Karl Hansen, de Dinamarca –ella está de Erasmus en Gijón–, que tampoco tenían la sensación de alarmarse en exceso. En su país, dijeron, jamás escucharon hablar de la gripe aviar. También de visita, en su caso desde Ávila, se encontraban Adrián Cano y Maripaz Pérez, que se manifestaron en la misma línea. "En nuestra zona también hay muchas aves de migración y no tiene por qué pasar nada", dijo él. "Además se nota que este parque está bien cuidado", apostilló ella. Otras recomendaciones para estos días es mantener un metro de seguridad con las aves acuáticas y silvestres y no tocar superficies donde pueda haber restos de excrementos.