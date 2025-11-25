Último contrato para los nuevos trabajos en la Campa Torres

La tercera fase de los trabajos de adecuación de la Campa Torres, en marcha desde hace semanas, acaba de reforzarse con la publicación del último contrato que estaba pendiente de licitarse, el relacionado con la instalaciones de paneles informativos e interactivos, y cuya puesta en marcha cuenta con un presupuesto de medio millón de euros.

En esta nueva fase, con trabajos de excavación y adecuación y la creación de varios senderos accesibles, se llevará también a cabo la creación de contenidos audiovisuales para facilitar la experiencia del usuario, a quien se le quiere brindar recursos de realidad aumentada. Se sugiere en los pliegos la utilización de tabletas digitales u otros dispositivos electrónicos para facilitar esta mejora. Está previsto también que al terminar la visita se proyecten contenidos audiovisuales.