Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en un comercio: “Sentimos una explosión”

El fuego se originó en una tienda de venta y reparación de patinetes eléctricos

Sergio García

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Situación de alerta en Gijón. Un comercio de patinetes eléctricos de la calle Magnus Blikstad está siendo en estos momentos pasto de las llamas. Por ahora, se desconocen las causas del incidente, pero el Ayuntamiento informa que los trabajos de extinción, aunque continúan, se considera que han evitado ya que las llamas se vayan a propagar a las viviendas de plantas superiores. Los Bomberos ya están trabajando en el recinto, que es un bajo en el que los daños son ya muy visibles, con todo el escaparete destrozado por el fuego.

251126LNE_ngel Gonz (227626063) / Ángel González

Dichas llamadas se han originado antes de las cuatro de la tarde, y alcanzan la calle. El fuego cogió fuerza con mucha rapidez y la humareda, muy densa, subió por la fachada del edificio. Algunos vecinos aseguraron que "sentimos una explosión".

El Ayuntamiento confirma que "se trata de un incendio en una tienda de venta y reparación de patinetes". Añade que, "en principio, se ha cogido a tiempo y se ha evitado la propagación a viviendas superiores, aunque aún siguen trabajando en ello". Hay en la zona 12 efectivos de Bomberos, Bomba Urbana, Escalera y Nodriza, además de dos vehículos de mando. Se estima que habrá solo daños materiales.

Información en elaboración

