Condenado a dos años de prisión un joven de Gijón por "besar en la boca y en el cuello" a una menor

Dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. Esas son las condenas que la Audiencia Provincial de Asturias ha impuesto sobre un joven que "besó y dio un chupetón" a una niña que en el momento de los hechos tenía 14 años y que hace unos meses falleció.

Tal y como adelantó este periódico, los hechos que se juzgaron el pasado mes de octubre en el Palacio de Justicia tuvieron lugar en una vivienda de la plaza Jacques Yves Cousteau, en Montevil, en noviembre de 2020, cuando todavía existían restricciones por la pandemia del covid. En la vivienda también se encontraban otras personas.

Unos días después de ese encuentro, la menor denunció que entendía que había sufrido abuso sexual en aquella vivienda por parte del varón, que ya era mayor de edad. En el juicio, el joven acusado defendió su inocencia y remarcó que "todo fue consentido". Para él, la acusación particular pedía seis años de prisión y la Fiscalía tres.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Asturias ha determinado una condena de dos años de cárcel al considerar que los hechos probados son constitutivos de un delito de abuso sexual. En la sentencia se hace hincapié en que "en los supuestos de menor de 16 años, nos encontramos ante una incapacidad del sujeto pasivo para prestar un consentimiento válido, por lo que resulta irrelevante el consentimiento de aquel en mantener relaciones, toda vez que por debajo de ese límite legalmente previsto, se considera al menor con una voluntad carente de la necesaria formación para poder ser considerada libre y aunque acceda o sea condescendiente con el acto sexual, no determina, en forma alguna, la licitud de este".

Entre los hechos probados, la Audiencia Provincial de Asturias subraya que el acusado, que estaba sentado junto a la menor en una de las habitaciones del inmueble, "movido por un ánimo libidinoso, la besó en la boca y en el cuello". El testimonio de la víctima se tomó en fase de instrucción.

Este caso ha estado activo más de cuatro años. Finalmente, la acusación particular la ejerció la familia de la víctima, que falleció en febrero de 2025. La abogada que les ha representado durante el proceso ha sido Libertad González.