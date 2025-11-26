La consejera de Salud pide "tranquilidad" a los profesionales de Cabueñes con la obra de ampliación: "Firmaremos en breve el contrato de la redacción del proyecto"

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, trasladó esta mañana un mensaje de "tranquilidad" a los profesionales del Hospital Universitario de Cabueñes respecto al proceso para reanudar las obras de ampliación. "Estamos trabajando en ello. En breve firmaremos el contrato de la redacción del nuevo proyecto y esperamos que cuanto antes podamos empezar la obra", remarcó Saavedra durante un acto de reconocimiento a los servicios del hospital gijonés que fueron galardonados en los Premios Top 20.

Saavedra, tras destacar el trabajo que realizan tanto los servicios distinguidos a nivel nacional como el resto de los profesionales del hospital, se pronunció acerca de la ampliación que fue paralizada a finales de enero de 2025. "Quiero que tengáis tranquilidad. Hubo una situación muy complicada y fue una de las decisiones que tuvimos que tomar, pero los informes nos decían que no había otra opción. Después, hemos intentado ponernos en marcha lo más rápido posible", desarrolló Saavedra, antes de añadir que "será un hospital del futuro que responderá a las necesidades de los profesionales y de los ciudadanos".

Por el momento, ya se conoce que la UTE que aspira a redactar el nuevo proyecto de ampliación está pendiente de presentar más documentación para poder formalizar el encargo de Salud. Asimismo, la UTE ya ha trasladado su intención de recurrir a cuatro subcontrataciones para llevar a cabo los trabajos.

Más allá de la ampliación del hospital, Saavedra indicó que el aparcamiento provisional en el que las labores de desbroce están llegando a su fin permitirá ganar "alrededor de 100 plazas". La previsión de Salud es que el parking, ubicado entre el tanatorio y el complejo sanitario, esté listo a finales de año si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Reconocimiento a los galardonados

Tanto Concepción Saavedra como la gerente del área sanitaria V, María Luisa Sánchez, celebraron los galardones obtenidos por Cabueñes en los Premios Top 20. Los galardonados fueron el servicio de Medicina Intensiva, la unidad de Coronarias integrada en el servicio de Cardiología y la UVI de Neonatos del servicio de Pediatría. "Son tres servicios esenciales", comentó Saavedra, que reivindicó que el de Cabueñes es "un hospital con servicios de referencia, con profesionales muy cualificados y que da una muy buena asistencia a los ciudadanos de Gijón".

El impacto de la gripe

Respecto a la petición de Sanidad a las comunidades autónomas de pactar un protocolo común frente a la gripe antes del 1 de diciembre, la Consejera apuntó que "Asturias, en principio, está de acuerdo con ese planteamiento". "Como ya vimos en la pandemia, tenemos que trabajar en conjunto y con consenso todas las comunidades, aunque este es un protocolo que todavía no conocemos porque nos lo van a presentar el viernes", aseveró.

Hasta ahora, tal y como expresó Saavedra, en Asturias "está predominando la gripe A". "Está claro que se está adelantando y que está creciendo más rápido que otros años, por lo que puede haber un cuadro más explosivo. La previsión que dan los técnicos es que el pico sea en la épica de navidades, mientras que otros años era en enero o febrero", abundó.

Para hacer frente a ese avance, en Asturias ya se cuenta con "la mitad de la población de más de 65 años vacunada". No obstante, la Consejera reivindicó que "tenemos que alcanzar niveles más altos porque es la mejor manera de prevenir", además de recordar la recomendación de utilizar mascarillas en los centros sanitarios.