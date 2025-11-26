La escuelina Eusebio Miranda, diezmada por falta de educadores: "Es una situación sobrevenida"

Una situación "sobrevenida y excepcional", por la enfermedad de varios educadores, ha motivado a la dirección de la escuela infantil Eusebio Miranda, de 0 a 3 años, a solicitar a las familias "a las que les sea posible" que no lleven hoy a los críos al centro, ubicado en la calle Casimiro Velasco. O, en su defecto, a reducir su estancia en la escuelina, "recogiéndolos a las 13.00 o a las 15.00 horas". "Nos encontramos con escasez de trabajadores para atender a nuestros niños", apuntaban ayer desde la escuela en un comunicado remitido a la comunidad educativa.

Fuentes conocedores de la problemática señalan que serían seis los educadores afectados por motivos de salud. Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación, se pasó ayer por la escuela infantil para conocer de primera mano la coyuntura. Mañana, además, está convocada otra huelga en las escuelinas, en el marco de las mesas de diálogo que mantiene la Consejería de Educación con los sindicatos.

En el escrito enviado a las familias, la escuela infantil apela a su "apoyo y colaboración". "Somos conocedores de las dificultades que estos cambios ocasionan en la conciliación familiar", aseguran los responsables de un centro que se encuentra donde estaba el antiguo colegio Cabrales. Abrió sus puertas en 2023, convirtiéndose en su momento en la decimocuarta de la red municipal. Las obras supusieron una inversión de 2,8 millones de euros.

El éxito de la escuelina Eusebio Miranda puede traducirse en cifras. Por ejemplo, a mediados de este año, las listas de espera para ingresar en las escuelas de 0 a 3 marcaban que el centro de la calle Casimiro Velasco estaba en lo más alto del podio, con 107 pequeños. Le seguían Viesques, Los Pegoyinos, Atalía, Los Escolinos y La Serena.

Una nueva jornada de huelga en las escuelinas

Desde la dirección de la escuela se contaba con disponer hoy de un trabajador más que ayude a atender de mejor manera a los críos. Mañana es precisamente un día señalado en el calendario lectivo. Y lo es porque, en teoría, la huelga de los trabajadores de las escuelinas volverá a producirse aunque habrá que ver de qué forma.

La consejera de Educación, Eva Ledo, mantuvo ayer una reunión con cuatro sindicatos, los cuatro que forman parte de la red de escuelinas. Es decir, CC OO, UGT, CSIF y USIPA. El objetivo era avanzar en la propuesta que se realizó la semana pasada en la que se incluían varios refuerzos de personal. Han sido tres los sindicatos que han decidido levantar la huelga, es decir, UGT, CSIF y USIPA. Sin embargo, CCOO la mantiene para mañana.