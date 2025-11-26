Gijón acoge en diciembre un encuentro internacional de economía del cuidado y silver economy

El Palacio de Congresos de Gijón acogerá el 3 y el 4 de diciembre el Encuentro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy, que incluye un Congreso Internacional con ponentes de primer nivel, una zona expositiva en la que 30 empresas ofrecerán sus productos y servicios y 8 talleres divulgativos para personas mayores. Estos encuentros fueron presentados este lunes en la Cámara de Comercio de Gijón por su presidente, Félix Baragaño y por la consejera de derechos sociales y bienestar, Marta del Arco, acompañados por el secretario general de la Cámara de Oviedo, Fernando Villabella y por el vicepresidente de la de Avilés, José Vega.

"Este encuentro internacional es un eslabón más en la estrategia de Asturias para posicionar nuestra comunidad como un territorio líder en la transición del actual modelo de cuidados de larga duración hacia la estrategia CuidAS, un modelo centrado en la persona que apuesta por la innovación tecnológica y por la mayor profesionalización del sector. La silver economía o economía plateada es una oportunidad de actividad para empresas de todos los sectores, tecnología, turismo, cosmética, divisa, etc. Un nicho de mercado que contribuye a la mejora de la vida de las personas mayores, a la creación de empleo y al impulso económico, y que constituye un pilar esencial del estado de bienestar", señaló Baragaño.

Hasta la fecha, ya se han inscrito más de 400 personas en un congreso que "reunirá expertos, instituciones y agentes del sector para abordar los principales retos y oportunidades que plantea el envejecimiento de la población. Un panel de personalidades de primer nivel que ha sido posible en buena medida gracias al trabajo de Adelina Comas, directora del Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración", añadió el presidente cameral gijonés. Entre los expertos que acudirán a Gijón, los hay que proceden de Alemania, Japón, Costa Rica, Sudáfrica y Australia.

Inteligencia Artificial

Baragaño destacó entre las ponencias la inaugural y la que cerrará el congreso. La conferencia de apertura correrá a cargo de Julián Isla, ingeniero de software y gestor de recursos para el Grupo de Inteligencia Artificial de Microsoft. Isla desgranará las funciones de la Inteligencia Artificial dentro del sector de los cuidados como identificador precoz de dolencias procedentes de enfermedades raras. La conferencia de clausura la pronunciará Mario Alonso Puig, cirujano experto en liderazgo, creatividad y bienestar, que reflexionará sobre cómo alcanzar una vida plena integrando bienestar, creatividad y liderazgo.

Marta del Arco, por su parte, quiso destacar de este encuentro internacional que "es una iniciativa estratégica, porque se refiere a versar toda en torno a la economía de cuidado y la economía plateada como motores de bienestar y del desarrollo económico en esta comunidad autónoma". También resaltó el trabajo conjunto de las tres cámaras asturianas (que forman parte del proyecto Cecoec, Centro de Competencia para la Economía del Cuidado), en especial a la cámara gijonesa que lidera este congreso.

La consejera anticipó que en el encuentro internacional "hablaremos del envejecimiento saludable, de políticas internacionales, de innovación tecnológica aplicada al cuidado, y también el papel de las comunidades autónomas en la edificación, construcción de un modelo sostenible de cuidados centrado en las personas. Además, habrá espacio, lógicamente, para la economía plateada, la economía de los mayores, con ejemplos de emprendimiento y desarrollo empresarial que demuestran que cuidar es una oportunidad económica". Marta del Arco también recordó que el Congreso cuenta con financiación europea, a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.