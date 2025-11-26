Un hombre acepta cinco años de prisión por un delito de lesiones: "Me intentaron matar; no quería hacer daño a nadie"

Un hombre aceptó este miércoles cinco años de prisión por un delito de lesiones. La vista oral tuvo lugar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, en la que el varón hizo uso de su derecho a la última palabra. "No lo veo normal cuando me intentaron matar; me tiraron al suelo y me pegaron puñetazos y patadas", señaló el encausado, que remarcó que "en ningún momento tenía intención de hacer daño a nadie".

No había acusación particular. Por su parte, el Ministerio Fiscal aseguró que, para la pena, concurría el hecho de que el hombre tenía "disminuidas ligeramente sus facultades" al encontrarse afectado "por sustancias estupefacientes". No fueron necesarias las declaraciones de los testigos.