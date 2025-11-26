Un laboratorio de Madrid analizará el foco de gripe aviar del parque Isabel la Católica de Gijón

Nuevos pasos para conocer la situación del foco de gripe aviar detectado en el parque de Isabel la Católica. Tras el caso confirmado de una oca fallecida, el Principado ya ha activado el procedimiento para conocer los resultados de los análisis de otras tres aves que también se hallaron muertas en el recinto. Serán los profesionales del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), designado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como Laboratorio Nacional de Referencia, quienes le trasladen a la Consejería de Medio Ambiente y Política Agraria si las dos ocas y el cisne fallecidos también dan positivo. "Esperamos conocer los resultados cuanto antes, pero no conocemos cuánto se puede alargar el proceso", señalaron ayer fuentes del gobierno regional.

Tal y como se llevó a cabo con el caso de la oca que finalmente resultó positiva, con estos otros tres animales se realizaron los análisis y fueron trasladados al Laboratorio de Sanidad Animal y Vegetal del Principado de Asturias, ubicado en el barrio gijonés de Jove. Una vez que allí confirmen si se trata de casos positivos, los análisis serían trasladados al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, que es el encargado de dar la respuesta final a la Consejería de Medio Ambiente y Política Agraria. Si hubiera nuevos positivos, la Consejería lo comunicaría al Registro de Animales Sospechosos y Enfermos (RASVE), en el que ya consta como activado el foco de gripe aviar.

A la espera de que este proceso avance, desde el gobierno regional ponen el foco en la importancia de seguir las recomendaciones que emitieron este lunes para los visitantes al parque de Isabel la Católica.

Entre las medidas de seguridad por este foco urbano -el segundo en Asturias tras el hallado en agosto en Ribadesella-, el Principado recomienda respetar un metro de seguridad respecto a aves acuáticas y silvestres, no tocar superficies donde pueda haber restos de excrementos y lavarse las manos al salir del recinto, así como no alimentar a las aves.

En cuanto a las posibles causas del impacto de la gripe aviar en este gran pulmón verde de la ciudad, los profesionales barajan diferentes opciones. Por un lado, remarcan que al parque de Isabel la Católica llegan numerosas aves de especies migratorias cuyas visitas esporádicas son complicadas de controlar en los dos estanques. Sí resulta más factible en el recinto cerrado de la pajarera.

La gripe aviar se contagia entre los animales, principalmente, por el contacto directo con un animal infectado a través de las heces o la saliva. Asimismo, pueden contraerla por el contacto indirecto al haber compartido alimentos que estuvieran contaminados por animales enfermos.

Una vez que el foco de gripe aviar ha sido declarado, tanto el Principado como el Ayuntamiento de Gijón están pendientes de conocer los resultados de las otras tres aves fallecidas. Por el momento, desde el gobierno local transmiten "tranquilidad absoluta". Cabe recordar que el contagio a humanos es extremadamente raro. El primer caso se detectó este mes en un hombre de Estados Unidos que tenía aves domésticas. Terminó falleciendo, pero padecía otras patologías.