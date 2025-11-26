Luz verde a 430,9 millones municipales para 2026: "Es el presupuesto del cambio, el que permitirá a Gijón aspirar a todo"
Los votos de Foro, PP y el edil no adscrito avalan las terceras cuentas consecutivas del gobierno de Carmen Moriyón
El aumento del gasto en propaganda y la falta de medidas en vivienda, quejas compartidas del rechazo en bloque de la oposición
Camino del Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) para su publicación va ya el acuerdo del Plano que acaba de aprobar el presupuesto municipal de Gijón para 2026. Un presupuesto de cifras récord –309,9 millones que se elevan a 430,9 en el consolidado– y el tercer consecutivo que saca adelante Carmen Moriyón con los votos a favor de Foro, PP y el edil no adscrito Oliver Suárez. Un presupuesto, en palabras de la edil de Hacienda, la forista María Mitre "que consolida una ciudad de futuro sobre realidades ya evidentes. El presupuesto del cambio, el presupuesto d eun Gijón que puede aspirar a todo". Y un presupuesto rechazado por toda la oposición–PSOE, Vox, IU y Podemos– para quien el gobierno prioriza más el gasto en propaganda y publicidad que afrontar el principal problemas que tiene los gijoneses: la vivienda.
"Este puede que no sea un presupuesto perfecto pero es un buen presupuesto, unas cuentas asentadas en lo tangibe que permitirán a Gijón aspirar a todo. Gijón avanza y lidera sin dejar a nadie atrás", fue el mensaje final de Mitre.
Casi 63 millones en inversiones
El Ayuntamiento incluye en su presupuesto directo un anexo de inversiones de 34,5 millones donde hay partidas tan destacadas como los 2,5 millones para arrancar las obras de Tabacalera, los más de 6,5 millones para las rehabilitaciones en los colegios Los Campos, Castiello y Rey Pelayo o el 1,4 millón inicial para la cubierta del complejo deportivo de La Calzada. Parte de estas obras, y otras del presupuesto, se vinculan a proyectos con financiación europea en la fase final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el famoso PRTR.
Pero no hay que olvidar la capacidad de inversión que tienen el resto de las entidades municipales. Sobre todo las empresas. Solo la EMA tiene previsto invertir algo más de 15 millones, Emtusa casi 7 y Emulsa unos 4,2 millones. El motor inversor municipal, en su totalidad, se disparará el año que viene hasta casi los 63 millones. Para cuadrar las cuentas del Ayuntamiento, el presupuesto incorpora una operación de préstamo de 25 millones. Otra cifra de récord.
La aprobación plenaria llega tras la presentación de las cuentas este lunes en el Consejo Social y tras haber pasado por los consejos de distrito, que se reparten la decisión sobre el destino de dos millones de inversión.
