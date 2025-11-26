El Principado reúne en Gijón a las cofradías para explicarles el informe que llevará a la UE para evitar que les veden caladeros

Un informe con las geolocalizaciones de dónde faenan los barcos de la flota artesanal asturiana, estudio en el que participó el 85% de la flota, es la nueva baza que va a jugar el Principado ante la UE para evitar que aplique restricciones a algunos de sus caladeros tradicionales, incluidos dentro de lo que Bruselas ha designado como Ecosistemas Marinos Vulnerables. Esa medida está recurrida por España. El Principado por su parte está aportando documentación a la UE para que vea la afección a la flota artesanal.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el director general de Pesca Marítima del Principado, Francisco González, se reunieron en la tarde de hoy en Gijón con las cofradías asturianas, un encuentro en el que éste fue uno de los temas a tratar. «Hemos reforzado la defensa de la pesca artesanal frente a las restricciones que plantea la UE. Cabe recordar que en la primavera del 2024 ya habíamos visitado la Comisión Europea para hacer entrega de un informe socioeconómico sobre el impacto que tenía sobre el sector pesquero asturiano, la propuesta de vedas en estos ecosistemas marinos». Aquel informe fue el resultado de una encuesta. El de ahora son datos constatables por geolocalización.

Atún rojo, oricio y bonito

Por otra parte, el Principado está tratando también con la Secretaría General de Pesca que autorice a los pesqueros que capturen accidentalmente en el Cantábrico atún rojo a subastarlo en lonja, tras el aumento de cuota para esta especie.

Otro de los asuntos que se abordaron en el encuentro es la decisión del Principado de permitir otra campaña del oricio –de unos 15.000 kilos en los primeros meses del próximo año– tras el resultado positivo que arrojó la campaña experimental de este año, con 14.075 kilos extraídos, tallas medias elevadas y buenos precios en lonja.

El consejero también informó a las cofradías de las gestiones que han hecho con el Ministerio para que los 80 patrones de la flota artesanal asturiana que hace años hicieron un curso de patrón costero (para poder faenar hasta 100 millas de la costa en vez de las 12 millas de límite del título de patrón local que tienen), se les valoren como prácticas para otorgarles aquella titulación un año de experiencia en barcos de 9 metros de eslora, que son los que suelen tener los de la flota artesanal. Hasta ahora se requería que fueran barcos de 12 metros de eslora. Se intentará agilizar para que tengan esas titulaciones para el verano, lo cual mejorará sus posibilidades en la costera del bonito.