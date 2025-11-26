Un programa "de contrastes" y "emociones" para el Jovellanos

El teatro Jovellanos, la casa cultural de todos los gijoneses, se viste de "contrastes" y "emociones" para el primer semestre de 2026. Con esas palabras fue como definió ayer el presidente de Divertia, Oliver Suárez, la nueva programación en el coliseo gijonés ante varios cientos de abonados. La selección será de propuestas "de primer nivel" que sumergirán al público en un "viaje" a través de "lo mejor". El plantel cuenta con espacio para artistas nacionales y regionales del circo, la danza, el teatro y la música "en todas sus expresiones", precisó Suárez en la presentación, en la que se desgranó el repertorio teatral y el del ciclo de conciertos "Encaja2" por parte de los programadores Antonio Criado y Pedro Vigil.

El pistoletazo de las funciones incluidas en la suscripción será el 10 de enero, con la representación de "Los cuernos de doña Friolera", de Ramón María del Valle-Inclán y dirigida por Ainhoa Amestoy. La protagoniza Roberto Enríquez, que ha obtenido unas críticas "impresionantes" en los pases que ha ofrecido de este trabajo. El ilustre Francisco de Quevedo es quien firma el segundo libreto, a disfrutar el 31 de enero. "Polvo serán más polvo enamorado", de la compañía Orfeo Teatro, que ya ha pasado varias veces por el Jovellanos y con carácter "de compañía independiente".

Un "titulazo" e "historia de la dramaturgia universal" es "Un tranvía llamado deseo", de Tennessee Williams, cuyo pase, dirigido por David Serrano, se efectuará el 7 de febrero con un "reparto extraordinario" encabezado por Nathalie Poza. Las ficciones contemporáneas llegarán el 28 de febrero con "El Efecto", dirigida por Juan Carlos Fisher y en la que se cuenta "un curioso experimento amoroso".

En marzo (día 7) es el turno de "Amadora", un trabajo con tres protagonistas feministas y tres músicas en un "homenaje a la mujer que cuida a la mujer" dedicada "a las madres que nos parieron". En el mismo mes, los días 14 y 15, habrá sendas funciones de "La mujer rota" de Simone de Beauvoir, protagonizada por Anabel Alonso, que se desmarca de los papeles cómicos. Marzo lo rematan la antología musical "Hasta el final de la fiesta" y "Casting Lear", inspirada en el "Rey Lear" y con la participación de un actor secreto sorpresa en cada ciudad.

"Seis personajes en busca de autor" será un trabajo de doce intérpretes, que encabeza Ruth Gabriel o Ramón Langa, entre otros, el 18 de abril, a la que seguirá, el día 25, "Esencia", con las interpretaciones de Juan Echanove y Joaquín Climent. El mundo clásico tendrá su lugar con "Tebanas", de Esquilo, Sófocles y Eurípides, el 10 de mayo. La versión teatral de "La barraca", de Blasco Ibáñez (día 16), y "Gigante" (día 30) culminan el mes. La guinda de la programación para abonados la pone el 6 de junio "American Buffalo", una obra "indispensable" del teatro americano, que cuenta con tres "bestias" en su reparto: Israel Elejalde, David Lorente, Roberto Hoyo.

Ciclo "Encaja2"

El ciclo Encaja2 del Teatro Jovellanos para enero-junio de 2026 quedó así: 18 de enero, Ana Rossi & Jesús Mañeru; 4 de febrero, Jose Domingo; 1 de marzo, "Sal del coche"; 4 de marzo, Ferla Megía; 12 de abril, Colectivo Ostatua; 15 de abril, Caspalma; 17 de mayo, Marion Raw; y 3 de junio, Carasueño.