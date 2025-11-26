La reforma de la Residencia Mixta de Pumarín dará comienzo en diciembre tras acumular varios retrasos

A lo largo de diciembre. Esa es la previsión que manejan para el inicio de las esperadas obras de la Residencia Mixta de Pumarín, la más grande de Asturias, en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, de la que depende el ERA (Establecimientos residenciales para ancianos de Asturias). Las tareas en la Mixta, que han sufrido distintos retrasos en los últimos años, darán comienzo el próximo mes según las fuentes consultadas. De esa forma se pondrá en marcha un proyecto que ronda los 8,7 millones con impuestos y que se centra en la rehabilitación y mejora de la envolvente térmica del edificio.

El proyecto ha sido elaborado desde el despacho de arquitectos Rasilla-Coloma y la adjudicataria de la obra es la unión temporal de empresas formada por Obras Generales del Norte, Esfer Construcciones y Proyectos y Telegrado. La actuación será compatible con la presencia de los residentes porque los trabajos se llevarán a cabo en el exterior del equipamiento. Esas tareas se espera que se extiendan durante dos años. Siempre y cuando todo salga según lo previsto.

En la obra se tendrá especial cuidado con el objetivo de no interferir en las rutas de paso de los usuarios y en pactar con la dirección del centro los momentos más idóneos para los trabajos de remate que se tengan que hacer desde el interior. Además, en el proyecto que presentaron los arquitectos también se señalaba que se tendría en cuenta el control de ruidos y subrayaban tres condiciones. En primer lugar, indicaban que los cambios de carpinterías se hagan por plantas. Asimismo, pedían que la zona de acceso se deje para la última fase y que en el área de asistidos se actúe de forma especialmente cuidadosa.

Las tareas en la Residencia Mixta afectarán a sus fachadas y cubiertas, lo cual supone intervenir sobre 16.500 y 3.973,95 metros cuadrados, respectivamente. Ambos apartados de este edificio de diez plantas ubicado entre las calles San Nicolás y Bélgica tienen un alto nivel de deterioro. Por ello, en los últimos tiempos se habían colocado redes de protección para evitar que los desprendimientos causaran problemas de seguridad para residentes y trabajadores. Otro de los principales problemas que se han ido generando en la Residencia Mixta son las filtraciones de agua.

Los retrasos

A estas situaciones se les tratará de dar solución con los trabajos que empezarán a lo largo del próximo mes en este edificio construido en 1979. En los últimos dos años se produjeron varios jarros de agua fría. En julio de 2024 la licitación fue declarada desierta tras un ajuste en el pliego de condiciones y en marzo de 2025 se indicó desde la Consejería que la previsión que manejaban para el inicio de la reforma era a finales de abril de este año.