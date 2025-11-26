Veinticinco talentos de los viajes de incentivo y de la hostelería reciben en Gijón los diplomas Ignite Young Leaders

Dieciséis jóvenes talentos del sector de viajes de incentivo de España y Portugal y nueve estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón/Xixón y de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo recibieron los diplomas por haber participado en el viaje de familiarización de la segunda fase del proyecto Ignite Youg Leaders, organizado por SITE Spain & Portugal en colaboración con Visita Gijón/Xixón Convention Bureau.

Estos 25 jóvenes, a los que se sumaron cinco representantes de la asociación SITE Spain & Portugal, visitaron Gijón/Xixón del 23 al 26 de noviembre para conocer los atractivos y la oferta de la ciudad asturiana para viajes de incentivos y recibieron formación específica intensiva sobre el sector de congresos, incentivos, conferencias y eventos (MICE), abarcando aspectos técnicos, estratégicos y operativos.

Aparte de la formación, los participantes visitaron la ciudad y descubrieron la Cultura Sidrera Asturiana y algunos espacios estratégicos como el Muséu del Pueblu d’Asturies o el BIOPARC Acuario de Gijón. Además, conocieron a empresas locales colaboradoras, quienes han ofrecido sus servicios durante los cuatro días de estancia.

Al acto de entrega de diplomas acudieron Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón; Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos; Roberto Suárez Malagón, director del CIFP Hostelería y Turismo de Gijón; y Yulia Lekomtseva, presidenta de Site Spain & Portugal.