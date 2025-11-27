Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Garantizada" la guarda del parking de la avenida de Portugal

Los vecinos, "preocupados" por "lo que pueda suceder" en el sótano del complejo

Por la izquierda, Pelayo Barcia, Manuel Cañete, Arturo Artime y Carmen Vilas, ayer, en la reunión. | JUAN PLAZA

Oriol López

El Polígono

La limpieza y la seguridad en el próximo parking de la avenida de Portugal están "garantizadas". Así lo transmitieron el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, y el jefe de la Policía Local, Arturo Artime, en la reunión que mantuvieron con la Asociación Vecinal Evaristo San Miguel del Polígono.

Los vecinos salieron "satisfechos" del encuentro, aunque, no obstante, dejaron clara su "preocupación" tanto por el abandono reiterado de vehículos como por "lo que pueda suceder" en la planta sótano de la infraestructura, tal como manifestó el presidente del colectivo del barrio, Manuel Cañete. Al respecto, existe "un compromiso de evaluación en un tiempo prudencial por si hubiera que repensar el uso" de la dependencia, añadió el líder vecinal.

TEMAS

