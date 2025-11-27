Gijón ya prepara su Belén monumental: cinco metros y medio de ancho por siete de largo que van “a llamar la atención”

Cinco metros y medio de ancho por siete de largo para albergar un nacimiento monumental "espectacular" que "va a llamar la atención". Se trata del pesebre Las Carolinas, cuyo montaje arrancó ayer por parte de la Asociación Belenista de Gijón, que inaugurará el 5 de diciembre un belén con el desaparecido balneario de Las Carolinas como protagonista. La instalación, un lugar emblemático del Muro de San Lorenzo, renace de sus cenizas –un incendio lo destruyó en 1936– por Navidad. "Está muy trabajado", afirmó ayer Elvira Suárez, presidenta del colectivo, impulsor de un nacimiento para el que se restauraron varias piezas, como el colegio Santo Ángel. Incluso se realizaron algunas nuevas, como la iglesia de San Pedro.

La idea es que los visitantes se retrotraigan al "Gijón antiguo", a ese Gijón "que no hemos vivido", comentó Elvira Suárez mientras observaba un trajín constante durante los primeros preparativos. Una decena de personas cooperarán en la puesta a punto del belén, que ayer comenzó con el celaje, la colocación de una tela azul que envolverá el pesebre. Tres viajes se requirieron para transportar el material, no solo por el volumen sino por lo "delicado" del mismo. En cuanto a escenas, estarán la Anunciación, los Reyes Magos y el propio misterio bíblico, que integran la Virgen María, San José y el Niño Jesús. También un elemento "que a los niños les va a encantar", adelantó Elvira Suárez, que rehusó desvelar más detalles para mantener el suspense.

El nacimiento monumental tendrá "figuras preciosas", sostuvo la presidenta de la Asociación Belenista. Habrá de los hermanos Cerrada, de Ángeles Cámara, de José Luis Mayo Nebrija y de Javier Guilloto. Como no es lo mismo el taller que la sala del Antiguo Instituto donde se ubicará el belén, la entidad quizás acometa cambios en la distribución de las piezas, también para adecuarse a la nueva iluminación, otro factor importante para disfrutar en plenitud el belén.

Elvira Suárez reivindicó "que no decaiga la afición" por el belenismo y abogó por "la innovación" para seguir sorprendiendo al público. Tras asentar la base, lo próximo ya es disponer en el belén los distintos elementos que lo conforman, ya sean casas, árboles o barcas. O la propia embocadura. Además, se verán esos palos que quedaban al descubierto en la playa cuando bajaba la marea, pertenecientes al balneario de Las Carolinas.

Martín Morala apenas lleva un par de meses en la Asociación Belenista y ayer arrimaba el hombro para avanzar en el montaje del nacimiento. "Es muy llamativo y bonito", aseguró ante la atenta mirada de Isabel Cerviño, la archivera de la entidad, que recoge todas las publicaciones en prensa sobre la actividad de la asociación, dando forma a una suerte de "periódico" belenista. Como no podía ser de otra manera, "Las Carolinas" integrará una nueva edición de la Ruta de los Belenes, que contará con entre seis y ocho nacimientos y se iniciará el 13 de diciembre. Estarán, seguro, los belenes del centro comercial Los Fresnos –inaugurado la pasada semana y llamado "Una aldea asturiana", colegio la Inmaculada, las expendedurías de Magnus Blikstad y Juan Alvargonzález y la iglesia de San Lorenzo. Faltan por confirmar otras parroquias.

Belén marinero para San Esteban del Mar

El que no formará parte de la ruta es el belén que lucirá en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, reinaugurada hace unas semanas como un nuevo foco cultural para el barrio. Su puesta de largo será el 10 de diciembre y tendrá temática "marinera", manifestó Elvira Suárez, tampoco quiso soltar demasiada prenda al respecto. "Pensemos en un astillero, y los astilleros hacen barcos", afirmó Suárez, enigmática.

Otro de los alicientes en la campaña navideña de la Asociación Belenista de Gijón es el concurso de belenes. Cuatro categorías tendrá: centros de enseñanza reglada, parroquias, familiares y otras entidades. El plazo de inscripción culminará el 22 de diciembre, salvo para los centros de enseñanza (lo hará el día 16). Los interesados deberán remitir al correo del colectivo tres fotos del belén, una de ellas panorámica, así como la categoría en la que participa, nombre, dirección y número telefónico. La entrega de premios se celebrará el 16 de enero en el Antiguo Instituto, en la clausura de la campaña de Navidad. Como novedad, la imposición de pins a los nuevos socios tendrá lugar antes del pregón del día 12, que pronunciará Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio. Hasta entonces queda todavía un tiempo que los belenistas aprovecharán para que "Las Carolinas" deslumbre a los visitantes. El icónico balneario ya invita al baño.