Gijón recibe el Premio General Elorza de la Delegación de Defensa por su "contribución extraordinaria" a las Fuerzas Armadas

Gijón recibió este jueves el premio General Elorza 2025, que entrega la Delegación de Defensa de Asturias, por su apoyo a las Fuerzas Armadas. En concreto, esta distinción, recibida por el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios, "recompensa a aquellas instituciones, organismos o personas que hayan contribuido de forma extraordinaria con sus actividades y apoyo al beneficio de la Defensa nacional, de las Fuerzas Armadas o de los objetivos propios de la Delegación de Defensa". "Intentamos acercar a la ciudadanía la labor de las Fuerzas Armadas y los valores que representan, tan necesarios en nuestra sociedad, como la lealtad, el compañerismo y la responsabilidad", agradeció el edil, que ya el pasado mes de enero recibió la Cruz del Mérito Militar Aeronáutico por la organización del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en Gijón en 2024.

En el acto de este jueves, desde la Delegación de Defensa, pusieron en valor la "dedicación y compromiso en la ejecución del DIFAS 2024", así como por la "brillante organización" del Festival Aéreo Internacional o la "proactividad constante ante las propuestas formuladas por la Delegación de Defensa".

Difas en Gijón. / Marcos León

Cabe recordar que los actos en la capital marítima del Principado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (la revista naval en la playa de San Lorenzo con la presencia del rey Felipe VI, exposiciones y visitas a las distintas unidades) superó los 300.000 asistentes y un impacto económico total de 10,7 millones de euros.

Millonario impacto económico para la ciudad

González-Palacios, por su parte, agradeció al Delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle, la entrega del "prestigioso premio" y recordó que "a través de la celebración cada año del decano de los certámenes aeronáuticos españoles, el Festival Aéreo Internacional de Gijón, y de la colaboración activa en el desarrollo de actividades como el Día de las Fuerzas Armadas de 2024, o la reciente visita del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, la Princesa Leonor a bordo, desde la concejalía tenemos la oportunidad de mostrar nuestro respeto y agradecimiento a las fuerzas armadas por su abnegada labor, por su contribución al bien común, a la seguridad y a la defensa de nuestro país".

El concejal forista prometió, además, continuar con el mismo trabajo. "Con este esfuerzo, queremos acercar a la ciudadanía nuestras Fuerzas Armadas, para que se conozca su trabajo y se difundan los valores", remató el edil.