Gijón "simplificará" el proceso burocrático para las romerías: respuesta "en menos de un mes"

Las comisiones de fiestas de las parroquias gijonesas y el Ayuntamiento acercan posturas. El equipo de gobierno se compromete a "simplificar" el proceso burocrático la celebración de fiestas en el entorno rural, tal como se desprende del resultado de la reunión que ayer mantuvo el equipo de gobierno con la plataforma "Llevamos la romería dentro", que aglutina a 17 colectivos, y la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón "Les Caseríes".

"Están de acuerdo en que hay que modificar el reglamento y hay que simplificarlo", manifestó el presidente de "Les Caseríes", Miguel Llanos, tras el diálogo, en el que según el líder vecinal el Ayuntamiento se comprometió a varias cuestiones.

La primera de ellas fue establecer, "en el plazo de una semana", un enlace único municipal que se encargará de gestionar las peticiones de las comisiones de fiestas y de "atender la problemática que pueda surgir en el tema de los permisos". Para que la presentación del papeleo sea más sencilla, la propuesta del equipo de gobierno habría sido la confección de un "checklist" o lista de requerimientos, donde quedaría estipulado punto por punto cuáles serían las cuestiones a satisfacer para obtener las licencias. Este documento estaría listo en enero.

En cuanto a la cuestión de los plazos de respuesta municipales, el Ayuntamiento habría prometido ofrecer comunicación de vuelta en caso de que existiese alguna carencia o requerimiento a subsanar en "menos de un mes" desde la presentación de documentación, tal como transmitió Llanos que, añadió, que no es de recibo "empezar una fiesta con los permisos expedidos media hora antes".

La plataforma también exigió en la reunión, celebrada en el salón de actos del consistorio, que se haga "distinción" en el apartado de subvenciones a las fiestas en función de que "las organicen personas físicas o asociaciones vecinales a aquellas en las que se venden, porque eso es un negocio". "No entendemos que una fiesta en la que se venda reciba dinero por la venta y por la subvención; se comprometieron a estudiarlo (el Ayuntamiento) y están de acuerdo en que no es normal", remató Llanos sobre el encuentro, en el que el conglomerado de asociaciones hizo entrega de un cheque con un donativo de 1.500 euros a la Asociación Asturiana de Lucha contra la Fibrosis Quística.