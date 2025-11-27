Iluminación navideña, ocio para todos los públicos, pista de hielo y una nueva mascota: así es la programación navideña de Gijón

Todo a punto para una Navidad en la que Gijón "se transforma" y es "más brillante, acogedora y viva" y con una programación de ocio "para todos los públicos". Con esa carta de presentación la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el presidente de Divertia, Oliver Suárez, desglosaron los puntos principales de la oferta lúdica que los gijoneses podrán disfrutar durante el periodo navideño. Una iluminación que llegará a todos los rincones de la ciudad gracias a sus más de cinco millones de puntos luminarios, animación musical por las calles, una exposición gigante dedicada a uno de los autores de cuentos más universales y la clásica pista de hielo se dan la mano con el circo y una rica programación cultural en el teatro Jovellanos y en otros puntos de la villa marítima. Todo ello complementado con la llegada Xeladín, la nueva mascota de la navidad local, que hará las delicias de los pequeños y los que no son tanto por las calles de la ciudad.

El pistoletazo de salida de la programación (que se puede consultar completa aquí) vendrá con el encendido del alumbrado, que se efectuará en la plaza mayor este viernes, 28 de noviembre, a las 18.30 horas. El acto contará con la participación ciudadana de aquellos que se quieran sumar, especialmente los más pequeños, ya que se colocará un pulsador para que todos aquellos que quieran iluminar la ciudad participen. El evento estará amenizado por el Coro Infantil y Joven de Gijón

No será, ni mucho menos, la única participación musical, arte que ocupará buena parte de la programación. Entre las actividades musicales destacadas por el presidente de Divertia en la presentación realizada en el teatro Jovellanos, estará el sonido de la Banda de Gaitas Saxum, que deleitará a los paseantes con un repertorio de villancicos y melodías tradicionales por varios puntos de la ciudad en horarios vespertino durante los días 19, 20, 23, 26 y 2 de enero. Las "sedes" de las actuaciones serán la plaza del 6 de agosto, la plaza de Italia y el entorno del Náutico y lo harán en formato de bandina.

Otra plaza, en este caso la de Europa, será el umbral para adentrarse en el "Cuento de navidad" de Charles Dickens, gracias a una exposición gigante que decorará la plaza con pasajes del libro y figuras corpóreas de los personajes de la obra. En cuanto a la programación cultural per sé, el teatro Jovellanos acogerá actividades especiales del 12 al 14 de diciembre, donde el protagonista será el gospel y con entradas "ya a punto de agotarse en algunos pases", según precisó Suárez. A ello se suma, del 19 al 21 de diciembre, el show de clown que inundara el escenario de nieve, y la clásica gala internacional de magia, el 20 de diciembre.

GIJÓN. Teatro Jovellanos. Presentación de la Navidad, con Moriyón y Oliver. / Juan Plaza

Una de las estrellas de la navidad gijonesa desde hace años no podía faltar. Se trata de la instalación "Inverland", que constará de la tradicional pista de hielo, la montaña de nieve, el tren navideño y los "Christmas jumping". Este año, traerá como novedad la atracción de los renos voladores. El parque de ocio se abrirá este viernes, día 28, y estará instalado como viene siendo habitual, en El Solaron. Suárez puntualizo que "aunque la apuesta era otra, por descentralizar los festejos y repartirlos" por la ciudad, se quiso llevar parte de sus atractivos al entorno de Poniento, "para reforzar Naval Azul", una propuesta que, agregó, tratarán de materializar para el curso próximo.

En ese afán de llegar a todos los barrios, Suárez también precisó que se llevará el espectáculo "Le petiti caravan" en su versión navideña a la plaza del 3 de Abril, en El Llano, el 26 de diciembre; se hará lo mismo en el parque de La Arenera, en La Calzada, el 2 de enero, para ofrecer este show de magia, humor y malabares sobre ruedas, todo ello de forma gratuita.

Otro espacio a disfrutar sin coste será "La carpa de Francis", que se instalará en el paseo de Begoña del 22 de diciembre al 4 de enero con espectáculos navideños. De igual manera, a partir de este viernes en el mismo paseo se abren al público el carrusel, la noria y el mercado de navidad. También regresa el circo de navidad, que se instalará en el Parque de los Hermanos Castro.

Respecto a las experiencias digitales, repite el área "Gaming Xmax", con zonas de videojuegos y formativas durante 8 días, de 26 al 3 de enero, en los CMI de La Calzada, El Coto y El Llano

Las exposiciones de nacimientos de la Asoaciación Belenista también se incluyen en la Navidad, como no podía ser de otra manera. Del 5 de diciembre al 7 de enero, en el Antiguo Instituto, se podrá disfrutar del belén monumental, dedicado en esta ocasión al antiguo balneario que coronaba la playa de San Lorenzo entre finales y mediados del siglo XX. A él se sumarán otro puñado de instalaciones, entre las que también destaca la del Jardín Botánico, que contará con más de 30 figuras de tamaño natural haciendo realidad la idea del escultor José María Fernández "El Ponticu" y a inaugurar el 15 de diciembre.

A ellos se suma toda una programación especial en los centros municipales, museos, recintos, el acuario y, en la Feria de Muestras, Mercaplana.