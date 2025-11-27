Les Cebolles Rellenes, reinas del otoño gastronómico

San Martín del Rey Aurelio caldea los fogones para celebrar por todo lo alto este fin de semana una de las fiestas con más tradición y popularidad del calendario culinario asturiano: las Fiestas Gastronómicas de Les Cebolles Rellenes, que llenarán una veintena de restaurantes de la localidad de El Entrego.

Declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, las Jornadas Gastronómicas de Les Cebolles Rellenes, con una raigambre que se remonta a 1960, se servirán rellenas de bonito, como manda la tradición, acompañadas de ración de callos, y con casadielles de postre. El menú completo, con solera como pocos, se podrá degustar a partir de mañana, viernes, y hasta el lunes, día 1 de diciembre.

Información Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio

Una elaboración artesana y cuidada, con una selección de los mejores productos, y las manos expertas de la hostelería local son las claves del éxito de las jornadas gastronómicas de Les Cebolles Rellenes, con un gran tirón turístico que atrae año tras año visitantes de diferentes procedencias de la región.

Las jornadas de Les Cebolles Rellenes, reinas del mes gastronómico en San Martín del Rey Aurelio, vendrán acompañadas de una programación festiva paralela para las jornadas de mañana y del sábado, que incluyen el Festival de la Canción Asturiana, el Festival del Grupo Folclórico L’Esperteyu, concurso gastronómico, pregón o las verbenas, entre otros actos, que se pueden consultar en https://www.smra.org donde también figura el directorio de bares donde comer. San Martín se llena de alicientes en otoño y uno de ellos es Les Cebolles Rellenes.