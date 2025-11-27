Manos Unidas organiza una gala benéfica en Gijón para hacer pozos en África

La Colegiata de San Juan Bautista acoge mañana viernes un festival benéfico para financiar el proyecto asignado por Manos Unidas para el arciprestazgo de Gijón, que busca poder construir pozos y letrinas en la localidad de Tongo, en África. El acto comenzará a las 19.30 horas, durará algo más de una hora, y las entradas cuestan siete euros.

Desde Manos Unidas, cuya delegación en Gijón organiza de manera estable actos solidarios en la ciudad, adelantan que este acto habrá "actuaciones variadas" con pases de sevillanas, bailes flamencos y de swing y varias interpretaciones cantadas. Participan en la iniciativa entidades como Swing Asturias y Flamenco Vivo. El precio de la entrada se fija a modo de donativo para financiar el proyecto solidario.

Manos Unidas colabora con Tongo desde hace décadas. Se trata de uno de los países más pequeños de África y tiene una alta tasa de pobreza. Para su población, muy dependiente de la agricultura, el acceso a agua potable y sistemas de higiene adecuados resulta fundamental para la seguridad y correcta alimentación de sus habitantes. La organización señala también que quienes no puedan asistir a la gala pueden colaborar directamente con Manos Unidas a través del número 900811888 o por Bizum al 33439.