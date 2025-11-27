Nueva protesta en Gijón en apoyo del pueblo palestino: "El genocidio prosigue"
La movilización partirá de la plaza del Humedal
Plaza del Humedal. Sábado, 29 de noviembre. A las 17,30 horas. Sitio, día y hora fijados para que Gijón vuelva a salir a la calle con la intención de hacer oír su voz en favor del pueblo palestino y de una ruptura total de relaciones con el estado de Israel. No es la primera movilización y es probable que no sea la última porque "más allá de la pantomima montada por el señor Trump el genocidio prosigue en Palestina", sentenciaba Miguel San Miguel, portavoz de las asociaciones asturianas que impulsan la movilización en la presentación que se hizo en el Ayuntamiento de Gijón junto a los portavoces de PSOE, IU y Podemos, Carmen Eva Pérez, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente.
"Todo sigue igual porque Israel no ha respetado los acuerdos. Israel nunca ha disimulado sus intenciones: dejar esa tierra sin palestinos recurriendo a una limpieza étnica", denunció San Miguel antes de hacer un triste guiño al tiempo de Navidad que se acerca. "Una Navidad donde se escuchará cantar Noche de Paz, pero en Belén no es noche de paz", indicó el portavoz de los colectivos al tiempo que recordaba el protocolo de colaboración entre las ciudades de Gijón y Belén firmado en 2006.
"No queremos ser cómplices de este genocidio y no pararemos hasta que el pueblo palestino tenga un estado libre y soberano", fue el compromiso de los organizadores de la protesta para quienes es una obligación "romper todo tipo de relaciones con un estado como el de Israel genocida y que se jacta de sus maldades".
