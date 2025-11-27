¿Parque o pisos en el Solarón?: la respuesta está en esta encuesta

Al pleno de abril había llevado la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, la propuesta de hacer una consulta popular para determinar el futuro que los gijoneses querían para el Solarón. La iniciativa no salió adelante –solo sumó los votos de IU–así que Podemos asumió directamente la responsabilidad de hacer esa consulta . Y lo ha hecho en forma de encuesta realizada por un empresa nacional especializada a través de 600 entrevistas telefónicas a residentes mayores de edad y repartidas de manera proporcional por los seis distritos de la ciudad. Un encuesta con un nivel de confianza del 95% donde se preguntaba al encuestado "¿Qué cree que debe hacerse con el Solarón: convertirlo en un parque o edificar? El 66,5% dijo parque frente a un 22,3% que optó por edificar. A no sabe/no contesta se vinculan un 11,1% de las respuestas de los participantes.

"Los datos son abrumadores y lo suficientemente contundentes como para que el gobierno reacciones y rectifique. Dos tercios de la población, y el triple de las personas que prefirirían que se edificase en ese entorno, quieren un parte. Construir allí es ir contra el sentir de la mayoría de los gijoneses y gijonesas", reivindicó Suárez en la presentación de los resultados de la encuesta. Podemos siempre se ha posicionado a favor de la conversión total del suelo liberado de las vías en parque y no de la opción de ampliación de zona verde a partir de la reubicación de los bloques de viviendas previstos. La propuesta que ahora se maneja en la sociedad Gijón y al Norte y que fue asumida por el gobierno gijonés como "la única que parece posible" ante la negativa de Adif de ceder la parte del suelo de su propiedad.

El parque es la preferencia mayoritaria sea cual sea el partido al que hayan votado los encuestados. Para Olaya Suárez es relevante que consolidar un parque sea la opción del 71% de los votantes de Foro. Un porcentaje que solo está por debajo de los que se vinculan a Podemos (100%) e IU(81,1). "No es algo casual. Tienen que hacerse responsables de las expectativas que generaron. Su medida estrella en campaña electoral, que luego se convirtió en la gran mentira electoral de Carmen Moriyón, fue un gran parque en el Solarón. Incluso le ponían un lago", ironizó la edil de Podemos recordando las infografías de la propuesta de Foro. Los encuestados menos comprometidos con ese parque son los del otro socio de gobierno, el PP, y "aún así es un 26% más que quieren prefieren edificar", matiza la portavoz municipal de Podemos

Si el análisis se hace por distritos, en todos el nivel de apoyo al parque está por encima del 60%. Una cifra que se eleva a más del 70% en los distritos Centro, Sur y Oeste, el primero en el ranking con un 70,8% de apoyos. "Se ve el apoyo del Centro como espacio más directamente relacionado pero también del Sur y el Oeste, las zonas más castigadas tanto por la contaminación como por el abandono institucional, la falta de infraestructuras y la falta de zonas verdes".

Que el parque se imponga en todos los distritos, en todas las franjas de edad –aunque sobre todo entre menores de 45 años–tanto entre mujeres como entre hombres y en votantes de todo el espectro ideológico es la evidencia para Podemos de que ante este proyecto de ciudad "no hay argumentos para arrebatar el futuro a la ciudadanía de Xixón ni para dilapidar el patrimonio público y cerrar la puerta a la posibilidad de tener una ciudad mejor. Xixón quiere un parque: es un clamor".

Debate de "Un pulmón pal Solarón"

Podemos hará llegar esta encuesta al gobierno local y entidades vecinales para favorecer un proceso participativo y de reflexión en el camino de comprometer ese gran parque. Un camino que comparten desde hace tiempo con la plataforma "Un pulmón pal Solarón", que ha invitado a los partidos de la Corporación a participar en un debate el 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Jovellanos.