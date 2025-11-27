Los premios Gijón Impulsa 2025 ya tienen ganadores: estos son los innovadores proyectos que han sido elegidos

Los pemios Gijón Impulsa, los galardones que reconocen el talento emprendedor de Gijón, ya tienen ganadores. El Jurado de la XXI edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se reunió hoy para valorar las 37 candidaturas presentadas en las 6 categorías propuestas en la convocatoria.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, tras la reunión del jurado, reconoció que "la presentación de casi cuarenta candidaturas en esta XXI edición muestra la solidez y la voluntad de progreso de nuestro tejido empresarial. Las propuestas recibidas reflejan un trabajo serio y orientado al futuro, en sintonía con la visión que impulsa nuestro Parque Científico Tecnológico, que se ha convertido en un referente y en el espejo donde se reflejan los proyectos de futuro de la ciudad, cuando cumple 25 años. Estos Premios reconocen ese compromiso diario y ponen de relieve el camino que debemos seguir construyendo entre todos".

MODALIDAD I: Premios a la Innovación

Categoría: Innovación en el Comercio Minorista

Empresa premiada: CLASS MODA

El jurado reconoce a CLASS MODA por su capacidad ejemplar para reinventar un comercio de proximidad con casi cuatro décadas de trayectoria. A lo largo de estos años, la empresa ha sabido combinar experiencia, profesionalización y una clara apuesta por la modernización, acometiendo recientemente un proceso integral de transformación que incluye la digitalización del negocio, la renovación del espacio comercial y la incorporación de nuevas herramientas de gestión y venta omnicanal.

Se valora especialmente su contribución a la dinamización del centro urbano, manteniendo empleo estable, cuidando la imagen de la calle a través de un escaparatismo reconocido y consolidándose como un comercio que atrae clientela y actividad económica al entorno. Asimismo, la empresa ha incorporado marcas sostenibles y diferenciadas, reforzando una oferta comercial alineada con las nuevas demandas sociales.

Categoría: Innovación en Economía Azul

Empresa premiada: CIS ROBOTS

El jurado reconoce a CIS Robotics por su contribución a la Economía Azul mediante el desarrollo en Gijón de soluciones robóticas avanzadas para entornos navales y submarinos, aplicando tecnologías de última generación como la visión artificial, el machine learning y la navegación autónoma.

La empresa ha desarrollado recientemente sistemas de inspección autónoma para el sector naval y un sistema subacuático modular para el Acuario de Gijón, incorporando capacidades avanzadas de visión y operación bajo el agua.

Su capacidad para concebir y fabricar tecnología propia en el municipio, así como su papel en la modernización del sector marítimo-industrial, refuerzan la importancia de CIS Robotics como actor clave dentro del ecosistema tecnológico local y de la Economía Azul.

Categoría: Innovación en Economía Creativa

Empresa premiada: OBJET PARTICULIER

El jurado reconoce a Objet Particulier, liderada por Mamen Diego, por su aportación innovadora al sector creativo mediante la reinvención de técnicas artesanales de lujo aplicadas a materiales contemporáneos. Su trabajo fusiona tradición y diseño avanzado, desarrollando modelos de utilidad únicos —como la marquetería de paja y el galuchat aplicada a nuevos soportes— y generando soluciones sostenibles con impacto en el sector agrario asturiano.

Se destaca su capacidad para posicionar a una empresa de Gijón en el mercado internacional del alto lujo, colaborando con firmas y diseñadores de referencia, así como su apuesta por la economía circular y la creación de empleo especializado en técnicas sin oferta formativa convencional.

Esta combinación de innovación material, excelencia creativa y proyección internacional refuerza la relevancia de Objet Particulier dentro del ecosistema creativo de nuestro municipio.

Categoría: Innovación en Salud y Vida Saludable

Empresa premiada: LA RUTA AZUL

El jurado reconoce a La Ruta Azul como una solución de salud digital orientada al diagnóstico y la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo, especialmente el TEA. El proyecto nace de la colaboración entre GooApps®, empresa tecnológica con arraigo en la Milla del Conocimiento y especializada en salud digital e inteligencia artificial, y la clínica del Dr. Alfonso Amado, referente en neuropediatría.

La iniciativa combina inteligencia artificial con un flujo clínico estructurado, lo que permite realizar parte del proceso desde casa, agilizar los tiempos de espera y facilitar el acceso temprano a la terapia. Su objetivo —democratizar el diagnóstico y la intervención temprana— refleja su vocación social y su respuesta a una necesidad creciente. Su desarrollo íntegro desde el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón refuerza el ecosistema local de innovación y contribuye a posicionar a la ciudad como referente en salud digital.

MODALIDAD II: Premios a la Trayectoria Empresarial

Categoría: Empresa

Empresa premiada: LLANA CONSULTORES

El jurado ha decidido otorgar este reconocimiento a Llana Consultores, firma gijonesa que este año cumple 50 años y que ha demostrado una notable capacidad de adaptación, crecimiento y liderazgo en el ámbito de la consultoría empresarial. Desde sus inicios en 1975, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente regional y nacional, acompañando a pymes, empresas familiares y grupos industriales en procesos estratégicos como la expansión, la reestructuración y la transformación digital.

Se destaca su modelo empresarial innovador, la incorporación de herramientas avanzadas de digitalización y su compromiso con la sostenibilidad, así como la generación de empleo cualificado y una gestión basada en la formación continua, la promoción interna y la igualdad, liderada desde 2017 por una mujer en la Consejería Delegada. Es una empresa con una plantilla paritaria y que pone en el centro a las personas desarrollando políticas de igualdad efectivas.

Su contribución al desarrollo económico del municipio de Gijón, y su papel activo en el ecosistema empresarial nacional, evidencia la relevancia e impacto de su trayectoria empresarial.

Categoría: Mujer Empresaria

Empresaria premiada: TERESA FERNÁNDEZ MARMIESSE

El jurado ha decidido otorgar este reconocimiento a Teresa Fernández Marmiesse, representante de la quinta generación del Grupo G. Junquera Marítima, por su destacada trayectoria profesional en un sector altamente masculinizado como el marítimo-portuario. Desde su incorporación en 1990, Teresa ha sabido ejercer un liderazgo firme y comprometido, impulsando la modernización, diversificación e innovación de un grupo empresarial con más de un siglo de historia.

Bajo su dirección, el grupo ha desarrollado nuevos proyectos estratégicos, como la renovación y modernización de la flota, la entrada en el ámbito náutico deportivo y la puesta en marcha de iniciativas innovadoras como Guppy, primera empresa de carsharing eléctrico en Asturias. Asimismo, el jurado destaca su compromiso con la ciudad de Gijón, reflejado en su participación en la Cámara de Comercio —de la que es vicepresidenta— y en la creación de la Fundación Isabel Marmiesse, orientada al apoyo de personas en riesgo de exclusión social. Este conjunto de aportaciones demuestra la relevancia de su trayectoria y el impacto de su labor en el tejido empresarial y social de Gijón.

La entrega de estos Premios tendrá lugar el próximo jueves, 4 de diciembre a las 18.45 horas en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.