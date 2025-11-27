Los proyectos de escuelinas en el Rey Pelayo y el Santa Olaya, para diciembre

Eva Ledo, consejera de Educación, anunciaba hace un mes que el Principado construiría dos escuelinas de 0 a 3 años en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya tras caerse de la hoja de ruta el plan de Los Campos. Pues bien, la finalización de la redacción de esos proyectos está al caer. Para el inminente mes de diciembre se prevé esta circunstancia, antesala de los procesos de licitación de ambos equipamientos, que contarán cada una con dos unidades, teniendo en cuenta que el máximo en cada unidad son 18 críos.

El cambio de rumbo del gobierno regional, que iba a habilitar una escuelina en el colegio Los Campos, se debió a las obras que el Ayuntamiento está ejecutando en el centro, en el marco de su reforma integral. Los alumnos se encuentran este curso realojados en el colegio Asturias por la incompatibilidad de los trabajos con la actividad lectiva. La Consejería de Educación se decantó entonces por activar las opciones del Rey Pelayo y el Santa Olaya. "Creemos que habrá muy buena acogida", señaló Eva Ledo tras reunirse a finales de octubre con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, para comunicarle la decisión.

Tras el diseño de los proyectos y la pertinente licitación llegarán las obras propiamente dichas en ambos centros. Estas acostumbran a duras, en estos casos, entre dos meses y medio y cuatro, al constituir un acondicionamiento de un equipamiento ya existente y no la creación de una nueva escuelina como tal.

Las dos futuras escuelas de 0 a 3 se enmarcan en la segunda fase de la red autonómica, pública y gratuita de "Les Escuelines". Desde el Principado justificaron la elección del Rey Pelayo y el Santa Olaya al afirmar que "disponen de espacio suficiente en sus instalaciones para ubicar una escuelina autonómica y, además, están ubicados en dos zonas de expansión de la ciudad". También apuntaron que no hay escuelas de 0 a 3 años en el entorno del Santa Olaya y que la escuelina en el Rey Pelayo impulsará la matriculación, diezmada en un centro que experimentó un desalojo temporal por un derrumbe que tuvo lugar en enero de 2023. De hecho, el cole de la avenida Constitución se halla en obras, impulsadas por el gobierno local aunque menos ambiciosas que la rehabilitación integral. El Consistorio renunció a subvención europea para no demorar más la vuelta de los estudiantes.

Más cerca está la apertura de "Los Nuberinos", la escuelina del colegio Asturias, que corresponde a la primera fase de la red y en la que se han invertido 372.529 euros. Fuentes de la Consejería aseguran que pronto se comunicará la fecha de inauguración.

Nuevo Roces, en plazo

El otro gran proyecto que el Principado tiene entre manos en Gijón es la construcción del nuevo colegio público de Nuevo Roces, con un presupuesto que supera los 16,5 millones de euros. Transmiten desde el Principado el compromiso de que se inaugure en el curso 2026-2027. Estará dotado de nueve aulas de Educación Infantil y 19 de Primaria. En principio el fin de las obras estaba planeado para el pasado mes de octubre, pero hubo una ampliación de plazo de cinco meses solicitada por la constructora Citanias, que se topó con dificultades técnicas con la excavación y los muros de contención durante la primera fase. También con demoras en algunos permisos.